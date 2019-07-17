أول النهار

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بقصر بيان صباح أمس عدداً من الطلاب والطالبات الدارسين في جامعات كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض المسيرة التعليمية للطلبة الدارسين في تلك الجامعات والنشاطات والمبادرات الاجتماعية المميزة لهم، والتي يقومون بها بابراز دور دولة الكويت في مجال العمل الانساني.

وقد حث النائب الأول ابناءه الطلاب والطالبات على بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الأهداف التي يسعون للوصول اليها، وذلك من خلال تفوقهم في تحصيلهم العلمي، واستثمار الفرص الممنوحة لهم بالتحاقهم بهذه الجامعات العريقة والاستفادة من كم الخبرات المتوفرة فيها، والتي سوف يجنون ثمار فائدتها في بناء وطن المستقبل الذي ينطلق من رؤية «كويت 2035» لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد.

كما أكد النائب الأول بأن ثروة الكويت الحقيقية تكمن في عقول وسواعد أبنائها الذين تقع على عاتقهم مسؤولية بناء وطن ينعم فيه الجميع بفرص التعليم والرعاية من قبل الدولة، بهدف اكمال مسيرة النهضة، والتي سوف يكون للشباب الكويتي النصيب الأكبر منها في القيادة والاصلاح والتطوير واستثمار جميع الامكانات المتاحة لهم.

