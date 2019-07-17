أول النهار

أكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت خليفة الشحومي، أن الدراسة في الولايات المتحدة فرصة فريدة من نوعها من الناحية العلمية وتجربة مكتسبات الحياة، مشيرا الى ان المبتعث امامه فرصة للالتحاق بمئات الجامعات في كل التخصصات، حيث ان عدد الجامعات لا يقارن مع أي دولة ابتعاث أخرى، ما يتيح للطالب حرية الاختيار من عدة برامج علمية متخصصة ومدن مختلفة الطقس والغلاء المعيشي.

وقال الشحومي، في تصريح لـ «النهار»، ان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت له دور في كل مرحلة من مراحل دراسة المبتعث، اذ انه سند للطالب أمام كل المصاعب التي قد تواجهه، مبينا أن الاتحاد جهة تطوعية يستفيد الطالب من خدماتها ومن ثم يختار المشاركة لكي يفيد من بعده، مشيرا الى أنه عند وصول المبتعثين الى أميركا سيتم دعوتهم بعد مباشرة الدراسة لحضور أنشطة الاتحاد التي من شأنها جمع الكويتيين ومنها دورات الايلز وورش التقديم على الجامعات والبرامج العلمية.

وأضاف: أن «الدراسة في الولايات المتحدة تعنى التخرج من أفضل برامج علمية في العالم ولكن مع ذلك تأتي مصاعب، مبينا أن الدراسة الجامعية في أميركا تحتاج التزاما وترتيبا للوقت، مشيراً الى أن الاتحاد يقوم بدور كبير في الاسهام بتذليل المصاعب أمام المبتعثين من خلال شرح مسؤوليات الطلبة امام جهة الابتعاث شاملة المعاهد والجامعات وادارة الهجرة، وتسليط الضوء على الفرص التي تمنح للطلبة.

وأشار الى أن المكتب الثقافي موجود لخدمة الطلبة والتأكد من مدى التزامهم ونجاحهم في مشوارهم الدراسي، موضحا ان الجامعة وادارة الهجرة مسؤولتان عن التحقق من التزام الطلبة بالدوام وحضور المحاضرات وعدم الخوض في امور تخالف القانون.

