loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

عبور «جسر جابر» للشاحنات بالـ «كي نت»

علي الفرحان
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 17 يوليه 2019

بات قرار فرض الرسوم على الشاحنات المستخدمة لجسر الشيخ جابر الأحمد نافذا اعتبارا من صباح امس وذلك في 3 محطات متواجدة في (الشويخ - الدوحة - الصبية) بواقع فرض رسم مقداره دينار واحد لكل طن من الوزن الشامل للشاحنة.
وقامت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتحصيل الرسوم من أصحاب الشاحنات عن طريق البطاقات البنكية (كي -نت) أو البطاقات المسبقة الدفع، مع رفضها قبول الدفع النقدي. من جانب آخر نفت وزارة الداخلية ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود كسر في جسر التحكم الواصل بين طريقي الملك فهد والشيخ زايد.
واكدت الوزارة في بيان لها امس ان الخبر عارٍ عن الصحة تماما وان الحركة المرورية على الجسر تسير بشكل طبيعي ولا يوجد اي معوقات تعرقل سير السيارات عليه.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة