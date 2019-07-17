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بات قرار فرض الرسوم على الشاحنات المستخدمة لجسر الشيخ جابر الأحمد نافذا اعتبارا من صباح امس وذلك في 3 محطات متواجدة في (الشويخ - الدوحة - الصبية) بواقع فرض رسم مقداره دينار واحد لكل طن من الوزن الشامل للشاحنة.

وقامت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتحصيل الرسوم من أصحاب الشاحنات عن طريق البطاقات البنكية (كي -نت) أو البطاقات المسبقة الدفع، مع رفضها قبول الدفع النقدي. من جانب آخر نفت وزارة الداخلية ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود كسر في جسر التحكم الواصل بين طريقي الملك فهد والشيخ زايد.

واكدت الوزارة في بيان لها امس ان الخبر عارٍ عن الصحة تماما وان الحركة المرورية على الجسر تسير بشكل طبيعي ولا يوجد اي معوقات تعرقل سير السيارات عليه.