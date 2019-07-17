الأولى

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد انه سيكون للشباب النصيب الأكبر في القيادة والاصلاح والتطوير واستثمار جميع الامكانيات المتاحة لهم. (طالع ص 2)

وقال لدى استقباله امس عدد من الطلاب والطالبات الدارسين في جامعات كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية: ان ثروة الكويت الحقيقية تكمن في عقول وسواعد ابنائها الذين تقع على عاتقهم مسؤولية بناء وطن ينعم فيه الجميع بفرص التعليم والرعاية من قبل الدولة، بهدف اكمال مسيرة النهضة. وحث النائب الاول ابناءه الطلاب والطالبات على بذل المزيد من الجهد من اجل تحقيق الأهداف التي يسعون للوصول اليها، وذلك من خلال تفوقهم في تحصيلهم العلمي، واستثمار الفرص الممنوحة لهم بالتحاقهم بهذه الجامعات العريقة والاستفادة من كم الخبرات المتوفرة فيها، والتي سيجنون ثمار فائدتها في بناء وطن المستقبل الذي ينطلق من الرؤية السامية كويت 2035.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض المسيرة التعليمية للطلبة الدارسين في تلك الجامعات والنشاطات والمبادرات الاجتماعية المميزة لهم، والتي يقومون بها بابراز دور الكويت في مجال العمل الانساني.