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دبي واشنطن الوكالات: أثار فقدان الاتصال منذ يومين بناقلة نفط في مضيق هرمز، لمدة يومين قلقا ومخاوف حول وضعها في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. فيما نفت الإمارات العربية المتحدة امس ان تكون الناقلة مملوكة لاحدى شركاتها.

وقال مسؤول إماراتي لقناة «سكاي نيوز عربية» امس ان «ناقلة النفط في مضيق هرمز التي يدور عنها الحديث في وسائل الإعلام غير إماراتية ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي».

وتابع «نراقب الوضع عن كثب بشأن ناقلة النفط في مضيق هرمز بالتعاون مع شركائنا الدوليين». موضحا ان «ناقلة النفط غير مملوكة أو مشغلة من قبل الإمارات، كما أنها لم ترسل نداء استغاثة». وكانت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية قد نشرت تقريرا قالت فيه بيانات التتبع، أظهرت أن ناقلة نفط كانت تمر عبر مضيق هرمز، جنحت نحو المياه الإيرانية، ثم اختفت الإشارات التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومين.

وأشارت الوكالة إلى أنه من غير واضح حتى الآن ما حدث لناقلة النفط التي تردد في البداية انها تابعة لشركة إماراتية، رغم أنها كانت ترفع العلم البنمي.

وأضافت «أسوشيتد برس» أنه بعد الساعة الـ11 من مساء السبت، توقفت بيانات التتبع الخاصة بناقلة النفط «ريا» التي يبلغ طولها 58 مترا، عن الظهور.

وقال القبطان رانغيث راجا، من شركة «رفينتيف» للبيانات، للوكالة «الناقلة لم تغير مسارها خلال 3 أشهر من الرحلات ولم تخرج عن المسار إطلاقا ولم تختف عن أجهزة التتبع».