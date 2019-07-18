مال وأعمال

بلغت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية في مايو السابق 41.4 مليار دولار، مقارنة بـ43.9 مليار دولار في الشهر المناظر من 2018، متراجعة بنسبة 5.69 في المئة على أساس سنوي، وذلك حسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة الكويت من السندات بنسبة 2.98 في المئة، علماً بأنها كانت في أبريل السابق عند 40.2 مليار دولار.

وأشارت البيانات الى أن سندات الكويت في مايو السابق وزعت بين 34.48 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و6.88 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل. وعلى المستوى العالمي، واصلت الصين احتلال المركز الأول مستحوذة على سندات أميركية بـ1.11 تريليون دولار، وتتبعها اليابان بـ1.10 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ323.1 مليار دولار. وبشكل عام سجلت اجمالي حيازة دول العالم من سندات الخزانة الأميركية في مايو الماضي 6.539 تريليونات دولار، مقارنة بـ 6.215 تريليونات دولار في الشهر المناظر من 2018، بنمو 5.21 في المئة.

يذكر أن الكويت تحتل المرتبة 28 عالميا والثالثة عربياً في حيازة السندات الأميركية، وذلك بعد المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة 11 عالمياً والأولى عربيا بقيمة 179 مليار دولار، والامارات العربية المتحدة بالمرتبة 22 عالمياً والثانية عربياً بـ53.2 مليار دولار.

يُشار الى أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

