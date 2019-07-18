مال وأعمال

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء مجموعة من المعايير والضوابط الخاصة بالمشاريع العقارية الحالية والمستقبلية في خطوة تهدف إلى تفعيل مشاريع التطوير العقاري وتعزيز الاستثمار بالعقار المحلي لاسيما مع الخطط لبناء مشاريع سكنية واستثمارية وتجارية في المناطق الجديدة والداخلية.

علمت «النهار» من مصادرها أن ثمة قرارات تدرس بهدف فتح المجال امام شركات التطوير العقاري ولكن وفق أطر سليمة للانشاء والتطوير والتسويق، حيث يجري اصدار قراراً بمنع التعاقد مع أي شركة عقارية الا من خلال مستشار قانوني معتمد لدى الحكومة.

وافادت أن وزارة التجارة هي الجهة المعنية بالتطبيق وتنفيذ القرارات وكذلك بالتعاقد مع المستشار القانوني، ومتابعة العمل معه كونها الجهة المسؤولة عن ملف العقارات حيث يعد مقترح المستشار القانوني أحد الأسس التي تقضي بشكل كامل على عمليات النصب العقاري.

واشارت الى أن قرار الحكومة بمجرد صدوره سيحمي الكثيرين من النصب عليهم عند شراء العقارات الخارجية لاسيما عقب حدوث تراجعا كبيرا لاقبال المواطنين على شراء العقارات الخارجية، نتيجة انتشار ظاهرة النصب العقاري، حيث تسود حالة من الخوف بين أوساط مستثمري العقار،

ونوهت أن التطوير العقاري والاستثمار العقاري ضمن الكثير من المفاهيم التي يخلط بينها الكثير من الناس على الرغم من أن لكل منهما شروط ونمط ووظيفة مختلفة مبينة أن التطوير العقاري يعتبر المفهوم الأعم والأشمل في مجال العقارات، كونه يعرف على أنه العملية التي يتم من خلالها رفع قيمة العقار للخروج في النهاية بوحدات عقارية ناجحة تتناسب مع احتياجات المجتمع وتعود بالنفع على المطور، في حين أن الاستثمار العقاري يقتصر على عمليات البيع والشراء واقامة مشروعات عقارية استثمارية فقط.

