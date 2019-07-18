مال وأعمال

انهت البورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 15.07 نقطة ليبلغ مستوى 6136.88 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.25 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 213.9 مليون سهم تمت من خلال 8399 صفقة نقدية بقيمة 34.3 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 20.6 نقاط ليصل الى مستوى 4892.6 نقطة بنسبة 0.42 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 173.9 مليون سهم تمت عبر 5028 صفقة نقدية بقيمة 14.4 مليون دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 12.5 نقطة ليصل الى مستوى 6768.8 نقطة بنسبة 0.19 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 40 مليون سهم تمت عبر 3371 صفقة بقيمة 20 مليون دينار.

