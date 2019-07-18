مال وأعمال

تراجعت عملة البيتكوين بنحو %12 خلال تعاملات أمس، لتقود خسائر سوق الأصول المشفرة، مع حملة هجوم ضد عملة فيسبوك المقترحة «ليبرا».

وتأثرت الأصول الرقمية سلباً بعد تشكيك أعضاء في الكونجرس الأميركي من الجمهوريين والديمقراطيين في خطة فيسبوك معتبرين أنه من الجنون السماح بتجربة الحسابات المصرفية للأشخاص بالنظر لتاريخ عملاق التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالخصوصية.

وتشهد العملات الالكترونية هبوطاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة مع موجة تحذيرات شنها الجميع ضد عملة فيسبوك الجديدة من بينهم رئيس الفيدرالي جيروم باول والذي أشار لمخاطرها كما أدان الرئيس دونالد ترامب خطوات تدشين ليبرا، سجلت عملة البيتكوين خسائر بنسبة تزيد عن 11.6 في المئة لتهبط الى 9508.3 دولاراً.

وفي نفس الوقت، فان القيمة السوقية للعملة رقم واحد حول العالم تراجعت الى 169.16 مليار دولار.

وخيّم اللون الأحمر على قائمة الخمسة الكبار والتي تضم أكبر خمسة عملات من حيث القيمة السوقية لتشهد خسائر قوية وسط مخاوف شديدة على خلفية الهجوم المثار على العملة الرقمية التي تعتزم فيسبوك تدشينها.

وانخفضت عملة الايثريوم بنسبة 10.6 في المئة مسجلة 203.02 دولار بقيمة سوقية 21.71 مليار دولار لتحل في المرتبة الثانية.

كما شهدت عملة الريبل خسائر بنحو 4.6 في المئة لتهبط الى 0.2996 دولار لكنها جاءت في المركز الثالث مع تسجيل قيمتها السوقية مستوى 12.75 مليار دولار.

أما عملة البيتكوين كاش والتي تشغل الترتيب الرابع، فهبطت بأكثر من 6.9 في المئة مسجلة 287.3 دولار بقيمة سوقية قدرها 5.14 مليارات دولار.

