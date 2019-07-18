مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن صافي أرباح النصف الأول من العام 2019 والتي بلغت 30.8 مليون دينار مقارنة بمبلغ 29 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق بنسبة نمو 6.2 في المئة.

كما حقق البنك نمواً في إجمالي الأرباح التشغيلية والتي بلغت 32.2 مليون دينار بنسبة نمو 6.3 في المئة مقارنة مع الإيرادات التشغيلية البالغة 30.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع إجمالي الموجودات لتبلغ 4 مليارات دينار مقارنة مع رصيدها البالغ 3.7 مليارات دينار كما في 30 يونيو 2018 لتكون نسبة النمو السنوية 8.1 في المئة. كما بلغ إجمالي رصيد التمويل 2.90 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 5.8 في المئة مقارنة مع 2.74 مليار دينار كما في 30 يونيو 2018، كما زاد رصيد ودائع العملاء بنسة 5 في المئة ليبلغ 2.50 مليار دينار مقارنة مع 2.38 مليار دينار كما في 30 يونيو 2018. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4.6 في المئة إلى 432.1 مليون دينار كما في 30 يونيو 2019 مقارنة مع 413.2 مليون دينار كما في 30 يونيو 2018.

كما حقق البنك عائداً على حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 14.3 في المئة، 1.54 في المئة على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019 والذي يعتبر من أعلى المعدلات في السوق وأدى إلى ارتفاع العائد على السهم من 14.7 فلساً للنصف الأول من عام 2018 إلى 15.7 فلساً للسهم لنفس الفترة من العام الحالي. وعلى الرغم من النمو في الموجودات، استمر البنك بالحفاظ على جودتها حيث بلغت نسبة التمويلات غير المنتظمة 1.23 في المئة من إجمالي محفظة التمويل بتغطية مخصصات بلغت 256.1 في المئة بعد استبعاد الضمانات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد د. أنور المضف: أن المؤشرات الإيجابية التي رافقت أداء البنك خلال النصف الأول من العام الحالي، تعد نتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع قطاعات الأعمال لدى البنك من أجل الحفاظ على وتيرة أداء متميز يعزز من سمعة البنك ويرسّخ من مكانته المرموقة ضمن القطاع المصرفي الكويتي كأول بنك عمل في الكويت منذ نحو سبعة وسبعين عاما، ويعكس استراتيجية عملنا الناجحة وخططنا الرامية لتنويع مصادر الدخل، وتعظيم عوائد المساهمين، وتحقيق تطلعات العملاء.

واعتبر د. المضف أن احتفاظ البنك الأهلي المتحد بالتقييمات والتصنيفات الإيجابية من وكالات التقييم العالمية بالاضافة إلى حصده للعديد من الجوائز المرموقة من جهات عالمية متخصصة فى متابعة أعمال البنوك والمؤسسات المالية، والذي يعد مؤشرا قويا على نجاح استراتيجية عمل البنك وسلامة أدائه.

