مال وأعمال

حصل بنك «الخليج» على جائزة التميز التشغيلي السنوية من دويتشه بنك تقديراً لأدائه التشغيلي المتميز لمدة تسع سنوات، حيث حافظ البنك على معدلات إنجاز ناجحة للمعاملات الإلكترونية المباشرة بلغت 99 في المئة وبشكل مستمر وتجاوزت الـ 99.7 في المئة سنويًا.

ويبين هذا الإنجاز قدرة بنك الخليج على تقليص أثر الأعمال الإدارية لعمليات الدفع، بينما يواصل البنك عمله على زيادة الكفاءة التنظيمية مع ضمان الامتثال الدقيق لمعايير الدفع المعترف بها عالميًا. بنك الخليج هو أحد ثلاثة بنوك فقط في الكويت حصلت على الجائزة من دويتشه بنك لعام 2018.

وقال مدير العملاء والمبيعات النقدية المؤسسية في الشرق الأوسط وأفريقيا في دويتشه بنك، أنجيل بيريز-كاماتشو: «يسرنا أن نحتفي بالإنجازات التي حققها بنك الخليج في الكويت عبر تقديم جائزة دويتشه بنك للتميز التشغيلي. وتهدف هذه الجائزة لتكريم النجاحات التي حققها بنك الخليج، حيث سجل نسبة تتجاوز 99 في المئة في كفاءة إنجاز المعاملات الإلكترونية المباشرة (STP) لتسوية التعاملات باليورو خلال عام 2018، ما أسهم في ضمان درجة أعلى من الدقة والكفاءة في تنفيذ هذه العمليات بالإضافة إلى توفير تجربة عملاء انسيابية متميزة». وحول الجائزة، قالت المدير العام لإدارة الخدمات المساندة للعملاء في بنك الخليج، منى منصور: «نولي في بنك الخليج أهمية قصوى للتميز التشغيلي. وخلال السنوات التسع الماضية عملنا بجد على جعل مدفوعات عملائنا تسير بشكل أسرع وأكثر كفاءة سنة بعد سنة. يسعدنا أن نحصل على هذا التقدير الذي لا يشهد على معدلات المعالجة المباشرة (Straight-Through Processing STP) المتميزة لدينا فحسب، ولكن لمواصلة تقديم خدمة متميزة تفوق توقعات عملائنا أيضًا». يشارإلى أن دويتشه بنك يقوم في كل عام بتكريم المؤسسات المالية حول العالم، اعترافًا بجهودها وكفاءتها المتميزة في إنجاز التعاملات المالية باليورو والدولار الأميركي، وهي عملية يتم قياسها بمعدل إنجاز المعاملات الإلكترونية المباشرة. وتهدف الجائزة إلى تكريم الاستمرارية والثبات في الكفاءة التشغيلية للمؤسسات المالية، حيث ان أي تراجع أو اختلاف، وإن كان عابرًا، يطرأ على مستوى الخدمات او جودتها يؤثر على المعدل السنوي لإنجاز المعاملات الإلكترونية المباشرة.

