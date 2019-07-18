مال وأعمال

طوكيو- «رويترز»: ارتفعت أسعار النفط بعد تراجع كبير سجلته في الجلسة السابقة عقب بيانات أظهرت هبوط مخزونات النفط الأميركية أقل من المتوقع.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 57.68 دولارا بعد أن هبطت 3.3 في المئة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 64.60 دولارا للبرميل. وأغلق العقدان على انخفاض 3.2 في المئة في الجلسة السابقة.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو إلى 460 مليونا وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

وقال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة إن ما يزيد على نصف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك الأميركي مازال متوقفا يوم الثلاثاء في أعقاب الإعصار باري، إذ ان معظم شركات النفط تعيد موظفيها إلى المنشآت لاستئناف الإنتاج.

وقال المكتب إن انتاج 1.1 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 58 في المئة من إجمالي إنتاج المنطقة و1.4 مليار قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي يظل متوقفا.

ويشير الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام إلى أن عمليات توقف الإنتاج بفعل الإعصار باري في أواخر الأسبوع الماضي كان لها تأثير ضئيل على المخزونات. وقال بيتر فريزر رئيس قسم أسواق الغاز والفحم والكهرباء في وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء خلال مناسبة للطاقة في نيويورك إن من المتوقع أن تقفز صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب في 2024، لتطيح بكل من أستراليا وقطر المتصدرتين للسوق حاليا.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال لتتجاوز 100 مليار متر مكعب في 2024، لتتفوق بذلك على اليابان التي تتصدر قائمة المستوردين العالميين حاليا.

