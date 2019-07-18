مال وأعمال

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد المرزوق، إن «بيتك» حقق - صافي ارباح للمساهمين عن النصف الأول من العام الحالي 2019، قدرها 107.7 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 95.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 13.1 %.

كما ارتفعت إيرادات التمويل للنصف الأول من العام الحالي لتصل الى 460.5 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 8.6%، وكذلك بلغ صافي إيرادات التشغيل 240.7 مليون دينار لفترة النصف الاول من العام الحالي، بنسبة نمو 2.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما انخفضت نسبة التكلفة الى الايراد لتبلغ 38.7% لفترة النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 39.5% عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم للنصف الأول من العام الحالي 15.64 فلسا مقارنة بـ 13.84 فلسا عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 13%.

وبلغت نسبة النمو في اجمالي الموجودات 5.5% مقارنة بنهاية العام السابق لتصل الى 18.747 مليار دينار بزيادة قدرها 976.8 مليون دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وارتفع مدينو عمليات التمويل لتصل الى 9.237 مليارات دينار بنسبة زيادة 0.5% مقارنة بنهاية العام السابق، كما أرتفع رصيد الاستثمار في الصكوك ليصل الى 2.145 مليار دينار بزيادة قدرها 582 مليون دينار وبنسبة زيادة 37% عن نهاية العام السابق وأغلبها تمثل استثماراً في صكوك سيادية.

كذلك ارتفعت حسابات المودعين لتصل إلى 12.837 مليار دينار، بزيادة قدرها 1.057 مليار دينار، وبنسبة زيادة 9% عن نهاية العام السابق.

وقال المرزوق ان النتائج المالية الإيجابية ناتجة عن التركيز على النشاط المصرفي الاساسي، وتتوافق مع الخطط الموضوعة، كما تعبر عن النمو المستقر والمستدام في الربحية، الذي شمل جميع المؤشرات، بما يؤكد نجاح استراتيجية «بيتك» ومتانة الوضع المالي للبنك، رغم البيئة التشغيلية الصعبة والشديدة التنافسية، والتطورات الاقتصادية والسياسية غير المواتية. واوضح المرزوق ان «بيتك» نجح في رفع إجمالي قيمة الأصول على مدار السنوات الخمس الماضية، مع الحفاظ على اعلى مستوى ممكن من جودتها وتنوعها، للحد من المخاطر، وكذلك أوضح أن الارتفاع المتواصل في صافي الأرباح الخاصة بمساهمي البنك ترجع إلى الزيادة في إجمالي إيرادات التشغيل والانخفاض المستمر في النفقات التشغيلية والإدارية، وكذلك معدل النمو المطرد في إجمالي الأصول.

واكد المرزوق ان النصف الاول من العام الحالي شهد العديد من المبادرات التي تعكس اهتماما كبيرا بترسيخ قاعدة وقيمة «بيتك» والعلامة التجارية في السوق المحلي، بهدف المساهمة في توسيع الحصة السوقية، وتعزيز الاقتصاد الوطنى وتحقيق رؤية الكويت «2035» باعتبارها رغبة سامية وهدفا وطنيا يجب ان يلتف الجميع حوله، داعيا الى اطلاق المزيد من المبادرات والخطط التنفيذية التى تترجم رؤية الكويت المستقبلية الى خطوات واقعية ومشاريع حقيقية، تصل بالبلاد الى تحقيق التنمية الشاملة، والعودة بالكويت كأحد اهم وافضل المراكز التجارية على مستوى المنطقة والعالم.

واشار الى انه تحقيقا للهدف السابق، افتتحنا «معرض بيتك للسيارات KFH Auto» في منطقة الشويخ، الاكبر والاحدث على مستوى الشرق الاوسط، ويضم اكثر من 20 وكالة سيارات و30 علامة تجارية بين سيارات ودراجات بخارية ومائية وقوارب، بالاضافة الى منتجات التأجير والتثمين وخدمات المرور والتأمين، وقسم خاص للسيدات، ويعمل بنظام المبانى الذكية، ويشمل مواقف لشحن السيارات الكهربائية، في انجاز يضع الكويت على خارطة المعارض الكبرى، ويعزز دور«بيتك» في خدمة الاقتصاد الوطنى، وسوق التجزئة، وتنشيط حركة مبيعات التجار، ووكلاء السيارات، فى اطار من التعاون والشراكة.

واضاف بانه على صعيد شرائح العملاء، قدم «بيتك» خدمات نوعية مستهدفا العديد من الشرائح، بغرض تنمية العلاقة وتلبية متطلبات العملاء، منها إطلاق «بيتك» كأول بنك في الكويت، بطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية ذات الاصدار الحصري، بتصميمها المعدني ومزاياها الاستثنائية لعملاء الخدمات المالية الخاصة، وخدمة شراء السيارة بالكويت واستلامها فى تركيا، وهي رابع دولة تشملها الخدمة بعد الاردن والولايات المتحدة ومصر. وأكد المرزوق السعى المتواصل لاستمرار ريادة «بيتك» في دعم وتمويل المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية، انسجاما مع استراتيجيته في تحريك الاقتصاد، وتحقيق التنمية الشاملة، وقد قدم «بيتك» التمويل المناسب وفق الضوابط والتعليمات، لعدة شركات تنفذ مشاريع كبرى ذات مردود اقتصادي وتنموي، فيما عزز دوره المتنامي في سوق تمويل الشركات المصغيرة والمتوسطة SMEs، حيث يحتل «بيتك» المرتبة الاولى في هذا المجال .

