مال وأعمال

شدد المرزوق على استمرار دور «بيتك» في مجال الصكوك والخدمات التمويلية الاسلامية عامة على المستويين الاقليمي والعالمي، حيث نجحت مجموعة «بيتك» في ترسيخ مكانتها في مجال الصكوك كأحد أهم المنتجات المالية الإسلامية حاليا، ومنذ بداية العام الحالي قامت بترتيب اصدارات جديدة لشركات وحكومات، ما جعلها تحتل مواقع متقدمة في الترتيب العالمي والاقليمي بين الجهات الاكثر اصدارا وترتيبا للصكوك بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار، ورتبت المجموعة مؤخرا عبر ذراعها الاستثماري شركة «بيتك كابيتال» صكوكا الى تركيا، وامارة الشارقة، وشركة الاتصالات السعودية، واطلاق مؤشر جديد لمتابعة وتحليل اصدارات الصكوك الدولارية بالأسواق العالمية .

وقال بأن سياسة التكامل بالاداء على مستوى المجموعة حققت نجاحا كبيرا، واسفرت عن مؤشرات جيدة، كما واصل «بيتك» الاهتمام بالعنصر البشري، خاصة من الشباب الكويتي والخبرات الوطنية، واتاحة الفرص لمزيد من تنمية قدراته ومهاراته وتأهيله لتحمل المسؤولية وقيادة التطوير والنمو المستقبلي للمجموعة في كافة المجالات.