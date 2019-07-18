مال وأعمال

أشار المرزوق ان احتفاظ «بيتك» بالتقييمات والتصنيفات الايجابية من وكالات التصنيف العالمية، بالاضافة الى حيازة 8 من الجوائز الرفيعة من جهات وهيئات عالمية مرموقة معنية بمتابعة اعمال البنوك والمؤسسات المالية خلال الربع الثاني من العام الحالي، مؤشر ايجابي على نجاح تنفيذ الخطط الموضوعة وتميز الاداء، مشددا على ان فوز «بيتك» بجائزة «أفضل بنك في الكويت» لعام 2019 من مجلة يوروموني العالمية الرائدة في عالم الأعمال، ضمن الجوائز التي تمنحها المجلة للتفوق سنوياً، يؤكد نجاحه وقوة أدائه وريادته عالمياً كمؤسسة مالية إسلامية، فيما يعكس ثقة العملاء في البنك، كما ان الجائزة تأتي تتويجاً لجهود «بيتك» في توفير أعلى مستوى من الخدمات المالية الإسلامية، لاسيما بعد النجاحات المهمة التي حققها وساهمت في الارتقاء بصناعة الخدمات المصرفية على المستوى المحلي.

