مال وأعمال

قال بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في مايو ارتفع إلى أعلى مستويات النمو منذ نهاية 2016 مسجلاً 6 في المئة وفقاً لأخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (ويحتل نموه في مايو 2019 المركز الثاني لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في مايو 2016 أي بنحو 7.2 في المئة)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 37.6 مليار دينار في مايو مقابل 35.4 مليار دينار في مايو 2018. وقد صاحب هذا الأداء نمو محدود لحجم الودائع لدى القطاع المصرفى بحدود 1.5 في المئة على أساس سنوي.

وقد ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 1.1 في المئة على أساس شهري مقارنة مع أبريل 2019.

سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 865.5 مليون دينار أي بنسبة 5.8 في المئة مقارنة مع مايو العام السابق، مسجلةً 15.9 مليار دينار (تمثل 42.3 في المئة من إجمالي الائتمان في مايو 2019)، يليها قطاعا العقار والإنشاء بنمو بلغ 578.6 مليون دينار أي 5.8 في المئة حين بلغت 10.5 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى بنمو قيمته 279.4 مليون دينار بزيادة 10.8 في المئة، الى 2.9 مليار دينار (تمثل 7.7 في المئة من إجمالي الائتمان). يليه قطاع النفط الخام والغاز بنمو بلغ 248.1 مليون دينار نسبته 18.4 في المئة، وصولاً إلى 1.6 مليار دينار (تمثل 4.3 في المئة من إجمالي الائتمان). وارتفع الائتمان الموجه الي المؤسسات العامة غير البنوك الذي سجل زيادة سنوية للمرة الأولى منذ نهاية 2016 قدرها 30.2 مليون دينار أي 17.9 مليون دينار، وفي كل من قطاع الصناعة وقطاع التجارة وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنمو بلغ 111.3 مليون دينار و30.2 مليون دينار، و2.8 مليون دينار ، ونسبة نمو 5.9 في المئة و0.9 في المئة و17 في المئة على التوالي.

تراجع التسهيلات

وقد تراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع الخدمات العامة على أساس سنوي فقط من بين جميع القطاعات، وبلغت قيمة التراجع نحو 1.1 مليون دينار بنسبة1 في المئة.

وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية 42.3 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح ، وهي أقل بنحو طفيف من حصتها إلى إجمالي الائتمان في العام الماضي البالغة نحو 42.4 في المئة (وذلك لارتفاع اجمالي الائتمان بنحو 6 في المئة وارتفاع التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة مقاربة أقل 5.8 في المئة)، في حين استقرت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً عند 27.9 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو 2019، مقارنة مع مايو 2018، بالتالي تراجعت بنحو طفيف حصة القطاعات الثلاثة إلى إجمالي الائتمان حين بلغت 70.2 في المئة في مايو مقابل 70.3 في المئة في مايو 2018، وذلك بسبب تراجع حصة الائتمان الممنوح للتسهيلات الشخصية من إجمالي الائتمان.

4 تمويلات

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.

1- التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، وقد تراجعت حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74.2 في المئة مقارنة مع 75.3 في المئة في مايو 2018

2- بينما شكل النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، تمثل 15.5 في المئة أعلى قليلاً من حصتها البالغة 15.3 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو 2018.

3- أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فيشكل 7.6 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو أعلى من حصته البالغة 7 في المئة في مايو 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وارتفعت حصة القروض الشخصية الأخرى إلى 2.7 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو 2019 مقارنةً مع 2.4 في المئة في مايو 2018.سجلت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.79 مليار دينار مرتفعة بنسبة 4.3 في المئة عن حجمها في مايو 2018. أما على أساس شهري فقد تراجعت بحوالي 11 مليون دينار أي بنسبة 0.1 في المئة مقارنة مع أبريل 2019 حين بلغت 11.80 مليون دينار.

4- التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفعت إلى 2.5 مليار دينار بنمو 6.9 في المئة على أساس سنوي في مايو، فيما ارتفعت 3 في المئة شهريا، عند المقارنة مع 2.4 مليار دينار في أبريل 2019.

