مال وأعمال

القروض الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم ، وبلغت مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض 1.2 مليار دينار في مايو مرتفعة بأعلى نسبة سنوية خلال 5 سنوات قدرها 14.2 في المئة عن 1.05 مليار دينار في مايو 2018، محافظة على تسجيل معلات زيادة متتالية منذ بداية 2019، وارتفعت 1.7 في المئة شهريا مقارنة مع 1.18 مليار دينار في أبريل 2019. ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بأعلى نسبة نمو سنوي خلال 5 سنوات مضت 5.8 في المئة على أساس سنوي وصولاً إلى 10.5 مليارات دينار في مايو، بينما ارتفعت بنحو 0.8 في المئة على أساس شهري. يأتي هذا الأداء مدفوعاً بزيادة سنوية 7.5 في المئة هي الأعلى للائتمان الممنوح لقطاع العقار في تلك الفترة. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في مايو نحو 3.4 مليارات دينار، بارتفاع شهرى 2.1 في المئة، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع ارتفع بنحو 0.9 في المئة مقارنة مع مايو 2018.

