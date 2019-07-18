مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان أسعار النفط تعرضت خلال شهر يونيو لقوى متضاربة ساهمت في تراجعها في بداية الشهر إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ يناير قبل أن تعاود ارتفاعها مجدداً لتصل إلى 66.6 دولاراً للبرميل (خام برنت) و58.5 دولاراً للبرميل (غرب تكساس الوسيط)، هذا وقد سجلت أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط نمواً منذ بداية العام بنسبة 24 في المئة و29 في المئة على التوالي وفقاً لسعر إغلاق شهر يونيو.

وتراجع سعر خام برنت إلى مستوى 59.97 دولاراً للبرميل في أوائل يونيو على خلفية المخاوف المتعلقة بضعف نمو الاقتصاد العالمي، والذي حفزه تصاعد وتيرة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. كما تعرضت الأسعار أيضاً لضغوط أخرى ناجمة عن تراكم مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر من المعدلات الموسمية، وذلك على الرغم من جهود السعودية لخفض صادرات النفط الخام إلى تلك السوق. وفي النصف الثاني من الشهر، واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها على مدى أسبوعين متتاليين على خلفية مزيج من التوترات الجيوسياسية المتزايدة فيما يتعلق بالهجوم على ناقلات النفط قبالة مضيق هرمز وتخفيف حدة المخاوف التجارية العالمية مما ساهم في زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية لأسعار لنفط.

ومع بداية شهر يوليو، يبدو أن معنويات السوق قد ضعفت في وقت كان من المتوقع أن تتجه فيه إلى التحسن. ففي الوقت الذي كانت الأسعار مدعومة بالفعل بسبب التراجع الذي طال انتظاره لسحب مصافي التكرير الأميركية للمخزون قبل موسم القيادة الصيفي ، فإن رد الفعل على قرار الأوبك وحلفائها في 1-2 يوليو بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية حتى مارس 2020 كان فاترا في البداية قبل أن يتحول إلى اتجاه سلبي. حيث تراجع سعر خام برنت في اليوم التالي بنسبة 4% ليصل إلى 62.4 دولاراً للبرميل فيما يعزى على الأرجح إلى مزيج من العوامل من ضمنها استمرار ارتفاع المخزونات العالمية (16.3 مليون برميل أعلى من متوسط 5 سنوات في أبريل)، ونمو إنتاج النفط الصخري الأميركي بمستويات تاريخية، وضعف نمو الاقتصاد العالمي. وكانت تلك هي نفس الأسباب التي أثرت على قرار الأوبك وحلفائها الخاص بتمديد اتفاقية خفض الانتاج.

من جهة اخرى، فانه في حين كان تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع (-12.8 مليون برميل) بما يشير إلى قوة الطلب المحلي، كشفت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أيضاً عن زيادة ملحوظة منذ بداية العام الحالي في صادرات الخام الأميركية بنسبة 69% حيث وصلت إلى مستوى قياسي قدره 3.7 ملايين برميل يومياً. لذلك يبدو أن النفط الصخري الأميركي يشكل تحدياً أمام هيمنة الأوبك وحلفائها التقليديين على السوق مع استمرار هؤلاء المنتجين في خفض الإنتاج، وهو ما أعربت عنه روسيا ودول أخرى في كثير من الأحيان.

تراجع نمو الطلب

تزايدت المخاوف بشأن مسار الاقتصاد العالمي فيما يعزى جزئيا لضعف بيانات الاقتصاد العالمي واستمرار النزاع التجاري الأميركي الصيني. كما خفضت الوكالة الدولية للطاقة في يونيو، للشهر الثاني على التوالي، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط. وتتوقع أن ينخفض الطلب الى 1.2 مليون برميل سنوياً ، أي أقل بواقع 100 ألف برميل يومياً مقارنة بتوقعات مايو. وتشير الوكالة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في إشارة إلى خفض التوقعات الاقتصادية العالمية إلى 3.2 في المئة للعام 2019 والتي لعبت التوترات التجارية دوراً مهماً في خفض تلك التوقعات.

كما كان تباطؤ الانشطة البتروكيماوية والطقس الأكثر دفئاً في نصف الكرة الشمالي أيضاً من ضمن العوامل المساهمة. وعلى الرغم من ذلك، فمن المقرر أن يرتفع نمو الطلب على النفط إلى 1.4 مليون برميل يومياً في العام 2020. وسوف يقابل ذلك جزئياً نمو قوي في الإمدادات من خارج منظمة الأوبك، والذي تتوقع الوكالة الدولية للطاقة تسارع وتيرته من 1.9 مليون برميل يومياً في العام 2019 إلى 2.2 مليون برميل يومياً في العام 2020.

وبالنسبة للعام الحالي، فانه حتى في ظل ضعف الطلب على النفط، إلا أن هناك فرصة جيدة لتراجع معدل نمو العرض مقابل نمو الطلب في ظل تمديد الأوبك وحلفائها لاتفاقية خفض الإنتاج، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توازن السوق إلى حد كبير، مع توافر مخزون هامشي يقارب المتوسطات المعهودة خلال العام، وفقاً لحساباتنا.

تراجع إمدادات أوبك

أما على صعيد الأوبك، فقد التزمت بتقليص الإنتاج في محاولة للقضاء على وفرة المعروض النفطي. ووفقاً لمصادر الأوبك الثانوية، تراجع إجمالي الإنتاج إلى 29.9 مليون برميل يومياً في مايو، فيما يعد أدنى مستوياتها منذ العام 2014 على خلفية التراجع المستمر في إنتاج كل من السعودية وفنزويلا وإيران.

