مال وأعمال

بلغ إجمالي التزام الأوبك وحلفائها 151 في المئة مقارنة بالتزام الدول الاحدى عشر الأعضاء بمنظمة الأوبك بنسبة 143 في المئة في مايو. وتمكنت روسيا، أكبر منتجي النفط من خارج منظمة الأوبك، أخيراً من الوصول إلى هدفها في تقليص الانتاج خلال الشهر والانضمام إلى المكسيك وكازاخستان كأكبر الدول الممتثلة بخفض حصص الانتاج. ويعزى تراجع إنتاج روسيا أيضاً (معدل التزام 132 في المئة في شهر مايو) إلى تلوث خط أنابيب دروزبا، ليبلغ إنتاجها 11.4 مليون برميل يوميا. وقد تسهم موافقة الأوبك وحلفائها على تمديد اتفاقية خفض الانتاج حتى مارس 2020 في تحديد حد أدنى للسعر. وكما شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية فإن السياق الجيوسياسي بإمكانه الرفع من المخاطر التي تدعم أسعار النفط. أما على صعيد الافاق المستقبلية، يبدو أن تباطؤ الاقتصاد العالمي والنفط الصخري الأميركي سوف يستحوذان مرة أخرى على اهتمام الأسواق.

