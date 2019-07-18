مال وأعمال

أنقرة - «كونا»: أظهرت بيانات احصائية تركية ان الكويتيين والبريطانيين جاؤوا في المرتبة الخامسة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في يونيو الماضي.

وأوضحت مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين والبريطانيين اشتروا لكل منهما 113 عقارا في يونيو الماضي ليحتلوا المرتبة الخامسة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 429 عقارا في حين جاء الايرانيون ثانيا بشراء 415 عقارا ثم الروس بعدد 190 عقارا والألمان بعدد 126 عقارا. وأشارت الى أن العدد الاجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال يونيو الماضي بلغ 2689 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 30?5 في المئة مقارنة مع ذات الشهر في 2018.

وأضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في يونيو الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 1009 عقارات تلتها (أنطاليا) بعدد 668 ثم أنقرة بـ 134 ثم (يالاوا) بـ 123 و(بورصة) بـ 122 عقارا.

