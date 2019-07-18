مال وأعمال

«أعلنت «سويفت» عن تحسين وتعزيز خدمة «جي بي آي» (الابتكار في المدفوعات العالمية gpi) مع البدء بتشغيل خدمة متكاملة لـ «سويفت جي بي آي للشركات»، والتي تُمكّن الشركات التي تتعامل مع مصارف متعدّدة من إجراء وتتبّع مدفوعاتها لدى تلك المصارف المتعدّدة بشكل مباشر من خلال نظم الخزينة والدفع لديها. وقد انضمّ إلى الخدمة أكثر من 50 من كبرى الشركات والمؤسسات في العالم، بما في ذلك «إل في إم إتش» و«مايكروسوفت» و«بتروناس». تأتي عملية البدء بتشغيل هذه الخدمة عقب برنامج تجريبي ناجح أجري مع 22 شركة ومصرف، بما في ذلك «إيرباص» و«بوكنغ دوت كوم» و«جنرال إلكتريك» و«بنك أوف أميركا ميريل لينش» و«بي إن بي باريبا» و«سيتي» و«دويتشه بنك» و«جيه بي مورغان» و«سوسيتيه جنرال» و«ستاندرد تشارترد بنك». وقد تعاونت هذه الشركات مع «سويفت» في اختبار المشروع وتحديد المعايير وممارسات الأعمال واختبار الوظائفية في نظم الخزينة في مؤسساتها.

وفي حين أن الشركات تستطيع حالياً أن تتحقّق من وضع مدفوعاتها التي تتمّ بواسطة خدمة «جي بي آي» من خلال مواقع شركائها من المصارف على الإنترنت، إلا أن خدمة «سويفت جي بي آي للشركات» تلبّي احتياجات الشركات التي تتعامل مع مصارف متعدّدة، بحيث تمنحها صورة موحّدة ومعيارية من جميع شركائها من المصارف. وتسمح الخدمة للشركات بتتبّع جميع مدفوعاتها في الزمن الحقيقي، الأمر الذي يتيح معاملات تسوية أكثر دقة ويحول دون الحاجة لإجراء تحقيقات مكلفة وتستهلك الوقت والجهد.

