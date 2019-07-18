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مال وأعمال

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«العربي للإنماء»: توقيع اتفاقيتي قرض بـ 295 مليون دولار مع مسقط


مسقط - «كونا»: وقعت سلطنة عمان اتفاقيتي قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الكويتي بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 295?1 مليون دولار.
وذكرت وكالة الانباء العمانية ان الاتفاقية الاولى التي تبلغ قيمتها حوالي 98?7 مليون دولار تتمثل في المساهمة بتمويل مشروع تطوير وتحسين الجزء الثاني من الطريق رقم (32) في المنطقة الاقتصادية الخاصة ب(الدقم).
واضافت الوكالة ان الاتفاقية الثانية فتبلغ قيمتها حوالي 196?4 مليون دولار وتهدف الى دعم برامج بنك الاسكان العماني لتمويل القروض الاسكانية التي يمنحها البنك للمواطنين.


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