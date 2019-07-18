آراء

في بداية كل عام دراسي تأتي مشاكل الصيانة والتكييف في المدارس لتصبح حديث الشارع، ويتذمر كل من الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين بسبب عدم الاستعداد وخاصة خلال فترة الصيف الطويلة التي تقارب 3 أشهر.

وفي العام الماضي حدثت نفس المشكلة وكانت هناك تصرفات من بعض المسؤولين لاحراج الوزير أمام مجلس الأمة وخاصة بعد أن شكَّل وزير التربية لجنة محايدة من الفتوى والتشريع للبحث عن المتسبب للمشكلة.

وها هي العطلة الصيفية والمعلمون والطلبة في إجازة وأفضل وقت لعمل الصيانة الآن فهل ستتعلم الوزارة والقائمون عليها الدروس ويسابقون الزمن لصيانة التكييف وبرادات المياه بدلاً من التصريحات السابقة التي كانت تطلق قبيل كل عام دراسي بأن الامور تحت السيطرة؟

وندعو السادة وزير التربية د. حامد العازمي ووكيل الوزارة د. سعود الحربي والوكيل المساعد للتعليم العام النشط اسامة السلطان الى أن يتابعوا بأنفسهم عمل الصيانة ونزولهم للميدان لكي لا تتكرر مأساة العام الدراسي السابق، فأولادنا وبناتنا أمانة لديكم ومازال في الوقت متسع لعمل الصيانة وكتابة التقارير أولاً بأول وبيان الجهة المتسببة في التأخير لكي تتم محاسبتها على تقصيرها، فلا وقت للمجاملات على حساب أبنائنا. ودمتم بحفظ الله.

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*نكشة:

سؤال الى وزارة التجارة: لماذا يتم عمل الرجال بدلاً من النساء في بعض المحلات الخاصة بالنساء مثل الملابس والعبايات وغيرها؟ أرجو أن أجد إجابة شافية من أحد المسؤولين.

