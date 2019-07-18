وطن النهار

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد, كما استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، واستقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف حيث سلم سموه رسالة خطية من الرئيس اسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي تتعلق بالعلاقات الثنائية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمهما وتنميتها في شتى المجالات، واستقبل سموه رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، حضر المقابلتين وزير شؤون الديوان الأميري بالانابة الشيخ محمد العبدالله.

من جانبه قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش إن المرحلة المقبلة للهيئة مهمة وتتمثل في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

جاء ذلك في تصريح صحافي للنمش أمس عقب لقائه سمو أمير البلاد.

وأعرب النمش عن تشرفه بلقاء سمو أمير البلاد حيث أطلع سموه على خطة الهيئة القادمة ومشاريعها خلال السنة 2019 - 2020 مضيفا تلقينا كل الدعم من سموه في هذا الجانب وتلقينا توجيهاته السامية في هذا المجال. وأوضح أنه أطلع سموه أيضا على خطة الهيئة في البلاغات وإقرارات الذمة المالية وسياسة الهيئة في التوعية وتثقيف المجتمع خلال الفترة المقبلة معربا عن الأمل في أن تتقدم الكويت في مكافحة الفساد في المرحلة القادمة.

ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء الاثنين الماضي على تشكيل اللجنة العليا للاستراتيجية مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستقود الوزارات في تطبيق الاستراتيجية العامة لمكافحة الفساد وأن يكون لها أثر كبير في هذا الجانب. وذكر أن هذا التطبيق سيستمر لمدة سنوات إذ ستدخل الهيئة في كل وزارة وتقوم بتبيان مواقع الفساد فيها والعمل على حلها مضيفا أنه أطلع سموه كذلك على كل الأمور المتعلقة بالقضايا التي تحقق فيها الهيئة. وأفاد بأن الإحالات القادمة ستتم إحالة قضايا مهمة على الساحة إلى النيابة العامة وأهمها قضايا تطاير الحصى ومشكلة الأمطار التي حصلت أخيراً.

