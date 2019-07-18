وطن النهار

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس في ديوان عام الوزارة بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق الى الكويت.

وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات كما تم استعراض أوجه التعاون القائمة بين البلدين على مختلف المستويات وبحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة بالاضافة الى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

وتم عقب الاجتماع عقد مراسم التوقيع على اتفاقية الاعفاء من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة بين حكومتي البلدين الشقيقين واتفاقية بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون ومذكرة تفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي حيث قام الشيخ صباح الخالد مع الوزير الضيف بالتوقيع على الاتفاقيتين ومذكرة التفاهم تجسيدا لعزم البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة. وحضر الاجتماع ومراسم التوقيع كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد الناصر وسفير الكويت لدى جمهورية جيبوتي يوسف القبندي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي المستشار مشعل الشمالي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

