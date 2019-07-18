وطن النهار

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية فريد أسد عمادي أن ادارة شؤون الحج والعمرة في الوزارة قامت بتشكيل لجنة طوارئ في بعثة الحج الكويتية تضم في عضويتها رؤساء الوفود المشاركة في البعثة من وزارات ومؤسسات الدولة بحيث تكون مهمتها الاستعداد لأي طارئ قد يحدث لا قدر الله، مشيراً الى أن هذه اللجنة الجديدة جاءت استجابة للتوصيات التي قدمها أعضاء البعثة في الاجتماع الذي تم بعد العودة من موسم الحج الماضي. جاء ذلك في اللقاء التنويري الذي عقدته ادارة شؤون الحج والعمرة أمس الاول (الثلاثاء) لأعضاء بعثة الحج الكويتية بحضور الوكيل المساعد للاعلام والعلاقات الخارجية ندباً محمد ناصر المطيري والمرشد العام للبعثة الشيخ ناظم سلطان المسباح ورؤساء اللجان والوفود المشاركة في البعثة من وزارات ومؤسسات الدولة. وقال عمادي: أوصيكم وأوصي نفسي بالاخلاص لله تعالى وتقوى الله والعمل على طاعته حيث ان الأجور مضاعفة في الأشهر الحرم، مع ضرورة تجديد النية، لاسيما أننا مقبلون على عبادة عظيمة نبتغي من خلالها مرضاة الله عز وجل اذ أن النية هي مناط العمل، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه». وتابع: ينبغي أن نستشعر أننا مقبلون على أداء نسك عظيم، فالحج هو الركن الخامس في الاسلام ، وهو من كبرى نعم الله عز وجل على هذه الأمة، فقد يترتب على أداء هذا النسك العظيم النجاة من النار والدخول في الجنة حيث يقول صلى الله عليه وسلم: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه».

خدمة الحجيج

وذكر عمادي: ان خدمة الحجيج شرف كبير بل من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد لله تعالى، ومن ثم حينما تتوجهون الى الأراضي المقدسة عليكم أن تستشعروا بعظم المهمة المنوطة بكم، وهي خدمة ضيوف الرحمن من حجاج دولة الكويت، مشيراً الى أن كفار قريش في الجاهلية كانوا يتنافسون على خدمة الحجيج، فكيف بنا ونحن نبتغي مرضاة الله والفوز بالجنة، مؤكداً ضرورة أن يستشعر أعضاء بعثة الحج الكويتية كل هذه المعاني وهم مقبلون على السفر لخدمة الحجاج. مشيراً الى أن هذه المهمة ليست لأداء واجب وظيفي بل هي مهمة دعوية شرعية لخدمة الحجاج.

وأفاد عمادي مخاطباً أعضاء البعثة: أنتم سفراء الكويت أمام العالم الاسلامي، فكونوا خير سفراء لبلادكم، فالكويت تستحق أن نقدم لها الكثير من جهدنا ووقتنا، خصوصاً أننا سنتعامل مع جميع الحجاج من مختلف الدول ومع السلطات في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لابد أن نظهر أمام كل أولئك بصورة مشرقة تعكس الصورة الحقيقية للكويت.

وأشار الى أن بعثة الحج تمثل دولة الكويت وتشارك فيها وفود من وزارات ومؤسسات الدولة وتسعى لخدمة جميع حجاج دولة الكويت، كما أن كل وفد منوط به مسؤوليات وواجبات وأعمال يدركها جيداً نتيجة للخبرات المتراكمة لكل وفد.

مهام عظيمة

وأردف عمادي قائلاً: ان المهام عظيمة والمسؤولية كبيرة، ومن أجل مواصلة تحقيق النجاح الذي اعتادت عليه بعثة الحج الكويتية، عليكم العمل بروح الفريق الواحد كي نظهر بصورة مشرقة، ونواصل الحفاظ على المكانة المميزة التي بلغتها بعثة الحج الكويتية، مشيراً الى أن أعضاء البعثة في السنوات الماضية كانوا يكملون بعضهم البعض وكان كل شخص يسد خلل الآخر، وهذا ما ينبغي الاستمرار عليه، وهو ما نأمله ونتوقعه من الجميع.

وزاد عمادي: ان البعثة في الموسم الماضي ظهرت بصورة مميزة، وواصلت تحقيق النجاح الذي تحقق في السنوات الماضية، وهذا ما نريده أن يتحقق خلال موسم الحج لهذا العام، كما نؤكد على أهمية التمسك بالريادة سواء على مستوى الحملات الكويتية أو البعثة، مشيراً الى أن المسؤولين في وزارة الحج السعودية أشادوا بأداء بعثة الحج الكويتية في الموسم الماضي، وأثنوا على الجهود التي تقوم بها البعثة والحملات الكويتية لتطوير العمل، وكذلك التزامهما بنظم وقوانين المملكة، كما أشادوا بدور البعثة لنقل خبراتها الى مسؤولي الحج في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في دولة الكويت مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، متمنياً نقل هذه الخبرات الى جميع بعثات الحج في دول العالم الاسلامي. وأضاف: لقد تم التعاقد مع الفندق الذي أقامت به البعثة في الموسم الماضي، لمدة خمس سنوات وذلك من أجل توفير بيئة مناسبة ومريحة لأعضاء البعثة كي يؤدوا عملهم على أكمل وجه، ومن دون وجود أي مشاكل أو عوائق تحول دون أداء الواجبات المنوطة بهم، وقد لمسنا ذلك من خلال النجاح المنقطع النظير الذي تحقق الموسم الماضي. وشدد عمادي على أن «الحاج عليه ألا ينشغل بغير مناسك الحج، بالاضافة الى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالجوانب الصحية، والاتفاقيات المتعلقة بالدخول الى المشاعر المقدسة، من خلال دخول الباصات فقط ولا تدخل السيارات من دون تصريح، وكل هذه تعليمات نحن نوقع عليها ونبلغ جميع اصحاب الحملات بهذه الاتفاقيات وتفاصيلها، ويكون على الجميع معرفتها والالتزام بها التزاما كاملاً. لافتا الى ان أهم ما طلب من الجانب السعودي زيادة عدد الحجاج الكويتيين، والموافقة على حج البدون، البالغ عددهم 1000 حاج، وذلك بعد العدد المقرر للحجاج الكويتيين وهو 8 آلاف حاج، حيث جاءت الموافقة لاعداد البدون بعد الاتفاقية، فالعدد المقرر للكويتيين 8 آلاف وزادوا لنا 500 حاج للكويتيين واعطونا موافقة لـ1000 حاج للبدون، واجمالي حجاجنا سيكون 9500 حاج.

52 حملة

واضاف: ان عدد الحملات الكويتية الرسمية المرخص لهم في هذا الموسم 52 حملة، في مختلف الفئات، فيما كان العدد في العام الماضي 47 حملة، وعدد الحملات المرخصة لدينا 75 حملة، وهي لا تخرج للحج في كل عام، فبعض الحملات تندمج مع الحملات الاخرى، وفي كل عام نرخص للحملات الراغبة في الخروج للموسم حسب الطلبات المقدمة لنا.

وفي ما يتعلق بأسعار حملات الحج، قال عمادي «هذه السنة عملنا شيئا جديدا، وهو الحج الميسر بالنسبة للكويتيين وبالنسبة لاخواننا البدون ونزلنا السعر بالفعل الى 1300 دينار فقط، وتأخذ خدمات كاملة في الحج والدفع عند صاحب الحملة، وليس في الوزارة، وصاحب الحملة ملزم بهذا السعر، حيث وضعنا 2000 مقعد للكويتيين من العدد الاجمالي 9500 حاج حصة الكويت الاجمالية بقيمة 1300 دينار للحاج الواحد فقط، ولا نسمح لأي حملة أن تزيد أي دينار على هذا المبلغ، حيث تم تخصيص 7 حملات للحج الميسر، وقمنا بعمل ممارسة بين الحملات وأخذنا أقل الاسعار، بالنسبة للكويتيين وحددنا 1300 دينار، وبالنسبة للبدون حصلنا على سعر 1180 دينارا وأعلى سعر 1290 دينارا». وقال «للحاج أن يختار من الحملات السبع التي تناسبه بحسب السعر، وبالنسبة للكويتيين السعر واحد في جميع الحملات الميسرة والتسجيل الكترونياً، وبالنسبة للحج ليس لدينا أي شيء ورقي نهائياً، والتسجيل للحج الميسر يتم عن طريق موقع الوزارة ونحن نقوم بمراجعة الأسماء وفقاً للمعايير لمن له الاولوية، بحيث لا يكون ممن سبق له الحج ويجب أن يكون من الكبار في السن والعائلات وغيرها».

واضاف انه «بالنسبة للكويتيين الذين قدموا للحج الميسر لم نستبعد أي أحد، وكل الذين سجلوا تم قبولهم، حيث اننا وضعنا الاعلان لمدة أسبوعين والى آخر الوقت حتى استطعنا استكمال العدد للكويتيين، أما بالنسبة للبدون، فالتسجيل كبير وعدد المقاعد قليل فسيتم الفرز بحسب المعايير.

