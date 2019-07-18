وطن النهار

قال الوكيل المساعد للاعلام والعلاقات الخارجية ندباً نائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد ناصر المطيري ان هذا اللقاء يأتي بعد اكتمال جميع فرق البعثة بوقت مبكر ممثلة في وزارات الأوقاف والصحة والاعلام والداخلية والخارجية اضافة الى الادارة العامة للاطفاء وهيئة الشباب والرياضة والهلال الأحمر الكويتي.

وأوضح «كما أن جميع التجهيزات الخاصة بالبعثة اكتملت سواء فيما يتعلق بمقار بعثة الحج الكويتية في المشاعر المقدسة أو اصدار جميع تصاريح الحج لأعضاء البعثة». وأردف المطيري قائلاً: ان البعثة عادة تبدأ أعمالها فور وصولها الى مقرها في مكة المكرمة، الا أنها هذا العام بدأت منذ فترة طويلة، كما أن العديد من اللجان عقدت الكثير من الاجتماعات وقدمت خطتها كاملة بدءاً من الوصول الى الأراضي المقدسة وحتى العودة الى الكويت باذن الله.

وأشار الى انه تم اختيار أعضاء البعثة بعناية فائقة وفقاً للاختصاصات المطلوبة وهو ما سيسهم في تحقيق النجاح المطلوب.