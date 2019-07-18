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المسباح: لقب «خادم الحرمين» يؤكد عظم المهمة


قال المرشد العام لبعثة الحج الكويتية الشيخ ناظم سلطان المسباح ان التنافس لخدمة حجاج بيت الله شرف عظيم يتمنى كل شخص أن يناله، لما في ذلك من أجر كبير وثواب جزيل عند الله عز وجل.
وأوضح «علينا جميعاً كأعضاء في بعثة الحج الكويتية أن نسعى جاهدين لترك بصماتنا في أعمالنا من خلال تقديم كل ما نملك في المهمة التي سنتوجه اليها ومن خلال بذل كل الجهود لتحقيق النجاح المنشود».
وأشار الى ضرورة التمعن في اللقب الذي اختاره لنفسه الملك في المملكة العربية السعودية وهو خادم الحرمين الشريفين وهو ما يؤكد عظم هذه المهمة.


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