وطن النهار

أكدت منسق رئيسي تدريب تخطيط الاحتياجات التدريبية بادارة التدريب والعلاقات الدولية أبرار بوعباس أن ديوان المحاسبة تبنى مشروع «بصمة رقابي» بهدف استقطاب الخريجين الجدد الحاصلين على تقدير جيد لتأهيلهم من خلال برنامج تدريبي مكثف يشمل عدة برامج تخصصية تكسبهم المهارات اللازمة لتؤهلهم للعمل بادارات التدقيق الداخلي لدى جهات الدولة لتعزيز قدرات هذه الوحدات.

وقالت بوعباس ان من شروط التسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية (البكالوريوس) تخصص محاسبة أو تمويل من احدى الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت بشرط عدم تجاوز الشهادة مدة عامين، وأن يكون المتقدم للبرنامج كويتي الجنسية ولا يتجاوز عمره 26 عاماً عند التقديم.

وأضافت أنه من ضمن شروط الالتحاق كذلك عدم تسجيل المتقدم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولا يعمل بأي جهة عمل أخرى مع ضرورة اجتيازه TOEFL iBT بمعدل لا يقل عن 450 أو أكثر أو اختبار IELTS بمعدل لا يقل عن 4.5 ولم يمض على الاختبار سنتين، مشيرة الى أن المتدربين سيحصلون على مكافأة مالية شهرية بقيمة 800 دينار.

