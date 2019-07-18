وطن النهار

أعلن الشيخ محمد اليوسف الصباح رئيس مجلس الادارة ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية دعمه الكامل لمربي الثروة الحيوانية في البلاد باعتبارها اهم ركائز الامن الغذائي في الكويت.

وقال اليوسف خلال استقباله رئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي ورئيس جمعية الثروة الحيوانية رجا النصافي وأعضاء مجلس ادارة الجمعية بمكتبه ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تولي مربي الثروة الحيوانية رعاية خاصة لما يقومون به من دور رئيس في توفير الثروة الحيوانية في البلاد.

ووعد اليوسف بتوفير الدعم اللازم للأعلاف لاستمرار انتاج الثروة الحيوانية بأرخص الاسعار بما يحقق المعادلة المنشودة بتوفير افضل وأجود انواع اللحوم وبأرخص الاسعار لصالح المستهلكين من ابناء الكويت والمقيمين على ارضنا الحبيبة.

من جانبه وجه رئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية محمد صالح البغيلي الشكر لرئيس مجلس الادارة ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف الصباح على الجهود الكبرى التي يقوم بها وتوجيهاته التي تصب في دعم المربين والمستهلكين في الكويت. واكد البغيلي ان اللقاء مع اليوسف تطرق لعدد كبير من المواضيع التي تهم مربي الثروة الحيوانية في البلاد ومنها توفير أسواق لبيع الحلال بعدد من المناطق في كبد والوفرة والصليبية واستمرار توفير الاعلاف على مدار العام باسعار مناسبة وتوفير العيادات البيطرية وزيادة الدعم لتخفيض الاسعار خاصة اننا مقبلون على عيد الاضحى المبارك. ودعا البغيلي لزيارة مواقع المربين وأسواق ومنافذ بيع الاعلاف والاستماع الى مشاكل المربين على ارض الواقع والمساهمة في حلها بشكل عاجل. وفي ختام اللقاء قام البغيلي والنصافي والوفد المرافق بتقديم درع للشيخ محمد اليوسف تقديرا لجهوده الكبيرة في دعم المربين.

