وطن النهار

ادرجت الامانة العامة للتخطيط مشروع مــجــمّــع مـــدارس الـتــربــيــة الخــاصــة ضمن المشاريع الإستراتيجية كون ان مدارس التربية الخاصة القائمة حالياً تقع بمنطقة حولي وهي من المناطق المزدحمة في الكويت، كما أنها مبان لمدارس اعتيادية تم إدخال بعض التحسينات عليها لتلائم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع محافظات دولة الكويت، لذا أصبح من الضروري إنشاء مجمع مدارس جديد في مواقع مختلفة ليخدم ذوي الاحتياجات الخاصة في الحرم التعليمي نفسه وخلق فرصة فريدة لمعالجة شاملة للمناهج اللازمة لخدمة هؤلاء الطلاب.

واكدت الامانة حرص الدولة على توفير أفضل وأرقى ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا الحديثة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ قامت وزارة الأشغال العامة بالاطلاع على أحدث التجارب العالمية في هذا المجال، للوصول إلى أفضل تصور يمكن من خلاله إنشاء مجمّعات خاصة لذوي الإعاقة ويوفر كل الاحتياجات للطلبة بما يتناسب وكل إعاقة وما تحتاجه من خدمات.

واشارت الى ان المشروع يهدف إلى إنشاء ثلاث مجمّعات لمدارس حكومية، تابعة لقطاع التعليم النوعي في وزارة التربية ليخدم ما يقارب من 9000 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في ثلاث مواقع مختلفة وهي الجهراء الفنطاس حولي، ويخدم حالات التوحد متلازمة داون الإعاقات السمعية الإعاقات الجسدية الإعاقات البصرية الإعاقات الذهنية.

واعلنت انه سوف يتم البدء أولاً في إنشاء وتنفيذ مجمّع المدارس بالجهراء على مساحة تبلغ حوالي 400،000 متر² لخدمة منطقتي الجهراء والفروانية التعليمية ومجمّع المدارس بالفنطاس على مساحة تبلغ حوالي 315،000 متر² لخدمة منطقتي الأحمدي ومبارك الكبير التعليمية، وبعد إكتمال أعمال البناء والتشغيل بالموقعين، سيتم هدم مدارس التربية خاصة في منطقة حولي وإنشاء مجمّع جديد على أرضها بمساحة تبلغ حوالي 400،000 متر² لخدمة منطقتي العاصمة وحولي التعليمية.

واكدت ان المجمعات تضم مراكز تعليمية تقنية ومركزاً زراعياً ومركزاً للحيوانات الأليفة ومسرح يتسع لعدد 400 شخص ومركزاً رياضياً ومركزاً ترفيهياً ومركز سباحة بمواصفات خاصة وسكناً خاصاً للطلبة وسكناً للبعثات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى المركز الإداري.

واوضحت ان المشروع صمم بخطوط منحنية وآلوان زاهية تبعث الراحة والمرح في نفوس مرتادي المكان، وينقسم المجمّع إلى عدة مباني، خصص كل مبنى منها لنشاط معين أو لتعليم فئة معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد تم تمييزها بالألوان ليستطيع الطلبة الاستدلال على المبنى المخصص لكل إعاقة، كنوع من التسهيل عليهم وجعلهم أكثر قدرة على تمييز أماكنهم، وترتبط المباني بممرات خضراء مكسوة بأشجار تتناسب مع ألوان المباني وفي نفس الوقت تلائم البيئة الكويتية. ولفتت إلى انه لخصوصية احتياجات تلك الفئة من الطلبة فقد تم تزويد الفصول الدراسية بكل ما تحتاجه من مرافق إضافية مثل دورات المياه والأثاث الذي يناسبهم، كما تم تصميم المداخل والممرات والردهات وأماكن الألعاب لتوفر لهم الأمان وسهولة الحركة والراحة.

واشارت الى ان المشروع يتميز بالحفاظ على المساحات والإستفادة منها واستخدامها بالشكل الأمثل،حيث سيتم استخدام المراكز الرياضية في كل مجمع لمختلف الأنشطة والألعاب الرياضية من خلال الإعتماد على التكنولوجيا في تحويل الساحة وتخطيطها حسب نوع الرياضة المراد ممارستها بمجرد (ضغطة زر) ليحول الملعب من نوع إلى نوع آخر. واكدت اختيار التصاميم بعناية تامة بدايةً من التصاميم الخارجية ومروراً بالممرات والردهات إلى الفصول الدراسية والخدمات الملحقة بها إلى الأماكن الترفيهية ووسائل التعليم وانتهاءً بمواد التشطيب والأثاث، لخلق مبنى مميز يخدم أعداد كبيرة من طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتهم المختلفة.

