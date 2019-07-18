وطن النهار

موسكو - «كونا»: أشاد مسؤول فلسطيني بالدور الذي خطه صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن الثوابت الفلسطينية في مختلف المحافل، مشيراً إلى ان الكويت تفردت بمواقف ايجابية في دعم القضية الفلسطينية.

واشار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) موسى ابو مرزوق في تصريح لـ «كونا» الى المواقف التي طالما اتخذها ودافع عنها رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم دفاعا عن فلسطين في المنابر البرلمانية العالمية، مشيرا الى ان اسم مرزوق الغانم اطلق على اكبر واهم الشوارع الرئيسية في قطاع غزة.

واشاد بقرار وزارة التربية والتعليم الكويتية في التعاقد مع المدرسين الفلسطينيين للعمل في سلك التعليم بالكويت.

