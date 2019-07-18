وطن النهار

حذرت الصحة من انتشار الالتهاب المعويّ لدى الأطفال على التهاب الأمعاء الدقيقة خلال هذه الأيام (بالإنكليزية: Enteritis)، أو قد يشمل الالتهاب كلا من المعدة والقولون ويطلق عليه في هذه الحالة مصطلح الالتهاب المعديّ المعويّ (بالإنكليزية: Gastroenteritis)، وفي معظم الحالات يكون التهاب الأمعاء ناجماً عن عدوى بكتيريّة أو فيروسيّة.

وقالت مصادر لـ «النهار» أعراض الالتهاب المعوي عند الأطفال في العادة تظهر أعراض طفيفة لدى الأطفال المصابين بالالتهاب المعوي وما تلبث أن تتحسن هذه الأعراض بعد عدّة أيام، مبينا أن أعراض هذا المرض الإسهال: الذي قد يترافق مع الاستفراغ، ويُعرّف على أنّه إخراج براز سائل أو رخو ثلاث مرات على الأقل خلال 24 ساعة، كما قد يظهر دم أو مخاط مع البراز في بعض الحالات.

وذكرت أنّ مدّة الاستفراغ في العادة تقتصر على يومٍ واحد، أمّا بالنسبة للإسهال فقد يستمر لمدة تصل إلى 5-7 أيام. ألم في البطن: وهو من الأعراض الشائعة، وتنخفض شدّة الألم عادةً عند التبرّز.

واوضحت وجود أعراض اخرى مثل الحمّى، والصداع، والشعور بألمٍ في الأطراف ومضاعفات الالتهاب المعوي عند الأطفال يُعدّ الجفاف من المضاعفات الشائعة للالتهاب المعويّ الحادّ والذي ينجم عن فقدان الجسم للسوائل بسبب الاسهال والاستفراغ، وفي الحقيقة يُعد الأطفال الرضّع أكثر عرضةً للجفاف والإصابة بأعراض جانبية خطيرة مقارنة بالأطفال الأكبر سنّاً، لذلك لابد من تقديم العناية الطبية اللازمة للأطفال الرضّع المصابين بالجفاف على الفور.

