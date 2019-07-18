وطن النهار

أعلن جراح الزيد رئيس وحدة الوقف والوصايا عن تنفيذ الهيئة مشروع وقفية الأضاحي هذا العام عن الواقفين من ريع وقفياتهم في الهيئة، مشيرا الى ان قيمة الوقفية تبدأ من 300 دينار تدفع مرة واحدة أو على اقساط شهرية ،ويمكن للواقف أن ينويها عن نفسه وعمن يحب كالوالدين المتوفيين وغيرهما لما فيها من بر كبير لهما .

وبين أن الهيئة تبقى مستمرة بالتضحية عن الواقف أضحية كاملة أو سبع في بدنة أو بقر منوها بأن الهيئة تنفق من الريع على مشاريع الأضاحي كل عام الى ما شاء الله، حيث يصرف ريع الوقف لشراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها للفقراء والمحتاجين عن المساهمين في الوقفية سنوياً.

وأضاف أن ذبح الأضاحي من أعظم القربات إلى الله تعالى كما يقول العلماء، ومن مقاصده العظيمة أنه يدخل مشاعر الفرح والسرور على قلوب الفقراء والمحتاجين في أيام العيد، في وقت أصبح كثير من المسلمين في بقاع شتى لا يتذوقون طعم اللحم إلا في مثل هذه المناسبة. وأوضح بأن الهيئة تسعى لتنفيذ المشروع بأفضل صورة ممكنة حيث طرحت هذا العام أسهم جديدة للوقفية منها (750 و1000و 5000) والهدف منها زيادة نسبة ريع الوقفية لتوفير أفضل الخيارات في تنفيذ مشاريع الأضاحي عن الواقفين حسب شروطهم لتغطية متغيرات زيادة أسعار الأضاحي السنوية في العالم وضمان مواجهة الحاجات المستقبلية للوقفية ولتنفيذ المشروع بأفضل صورة.

ولفت الزيد إلى أن التوجه في صرف عوائد الوقفية هذا العام لدعم مشاريع الأضاحي في الدول الأشد احتياجاً نظراً للظروف التي تعانيها هذه الشعوب من فقر ومجاعة لإدخال الفرح على بيوتهم خلال أيام العيد تجسيداً لتعاليم الدين الإسلامي والتي خصت هذه الأيام من أجل تعزيز قيم التراحم والتكافل والعطاء مشيرا إلى أن الهيئة الخيرية بإطلاق هذا المشروع تسعى إلى تخفيف معاناة آلاف الفقراء و المحتاجين والمنكوبين من جراء الكوارث والحروب.

