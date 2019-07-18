وطن النهار

اعتبرت الكويت اول من أمس الثلاثاء أن القضاء على جميع أشكال «الارهاب» يمثل مسؤولية دولية مؤكدة دعمها لحكومة العراق في حربها ضد «الإرهاب» واشادتها بالتصميم والعزم الذي أظهرته في القضاء على التطرف والعنف و«الإرهاب» بمساعدة ودعم الاصدقاء والشركاء من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام جلسة مجلس الامن الدولي تحت (بند تهديد السلم والأمن الدوليين) حول إحاطة المستشار الخاص للأمين العام ورئيس فريق التحقيق في العراق حيث اعتبر أن الآلية التي أنشأها القرار 2379 لعام 2017 تشكل انتصارا للعدالة الانسانية وانصافا للضحايا.

وأضاف العتيبي أن تلك الآلية جاءت استجابة للطلب الذي تقدمت به الحكومة العراقية لضمان عدم افلات مرتكبي الجرائم التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من العدالة في إطار الاحترام الكامل لسيادة العراق وولايته القضائية على الجرائم المرتكبة في إقليمه وفقا للقوانين والتشريعات العراقية.

وأعرب عن الترحيب لمدى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومة العراقية وفريق التحقيق وفقا لولايته الأمر الذي اسهم بالمضي قدما وبسرعة في مهام الفريق الميدانية فضلا عن الجهود الدولية المبذولة من قبل التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). لكن السفير العتيبي رأى انه لا يزال هناك عمل كبير يتعين القيام به وبنفس الروح الدولية الموحدة «اذ ندرك ان هذا الامر يتطلب ان نطور ونكيف جهودنا لمحاربة خلايا (داعش) النائمة وإزالة الالغام فضلا عن بحث سبل معالجة ظاهرة المقاتلين الارهابيين الأجانب وإعادة الادماج». واعتبر انه «من المقلق أن تنظيم (داعش) لا يزال يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة ككل حيث تقع المسؤولية علينا جميعا للقضاء عليه بطرق فعالة تتميز بالمرونة وقادرة على إحباط طموحاته وتجفيف منابع تمويله وضمان عدم عودة أفكاره وأفعاله بمعالجة الاسباب الجذرية للارهاب والتطرف العنيف وتمهيد الطريق للتعافي وإعادة البناء والاستقرار».

