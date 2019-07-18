وطن النهار

شارك الصندوق الكويتي للتنمية في اجتماع ممولي تشيرنوبيل الذي عقد مطلع هذا الشهر في العاصمة الاوكرانية كييف لدعم الاثار الناجمة عن تسرب المواد المشعة للمفاعل.

ومثل الصندوق الكويتي في الاجتماع مدير ادارة العمليات وليد شملان البحر، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة ما وصلت اليه جهود التعاون الدولي في معالجة الاثار الناجمة عن حادثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وتخفيفها.

كما قامت الوفود المشاركة وبحضور رئيس جمهورية اوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بزيارة الى موقع المفاعل وغرفة العمليات بمركز التهوية تحت قوس الحصار السليم بعد ان انتهاء الاعمال في الحصار السليم الجديد بنجاح وبعد تجارب تشغيلية استمرت الى 72 ساعة.

واشاد الرئيس الاوكراني بدور الدول المساهمة في تمويل صندوق المفاعل تشيرنوبل والجهود المشتركة للسيطرة على اثار هذه الكارثة.

