loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نقابة الأشغال أشادت بالشهاب


أشاد رئيس مجلس إدارة نقابة وزارة المواصلات ناصر فلاح العازمي بجهود وكيلة الوزارة م. خلود الشهاب والقرارات الإصلاحية التي اتخذتها بناء على توجيهات الوزير خالد الروضان بصرف مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة الحاصلين على تقدير امتياز حسب شروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية.
وثمن العازمي في تصريح صحافي تلك القرارات التي تصب في مصلحة موظفي وزارة المواصلات ومنها قرار وكيلة الوزارة فتح باب تقديم التظلمات أمام موظفي الوزارة الراغبين في تقديم تظلماتهم عن تقييم الكفاءة لعام 2018 لعدم حصولهم على مكافأة الاعمال الممتازة أو الترقية بالاختيار وتقديمها إلى ادارة الشؤون القانونية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة