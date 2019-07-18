وطن النهار

أشاد رئيس مجلس إدارة نقابة وزارة المواصلات ناصر فلاح العازمي بجهود وكيلة الوزارة م. خلود الشهاب والقرارات الإصلاحية التي اتخذتها بناء على توجيهات الوزير خالد الروضان بصرف مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة الحاصلين على تقدير امتياز حسب شروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية.

وثمن العازمي في تصريح صحافي تلك القرارات التي تصب في مصلحة موظفي وزارة المواصلات ومنها قرار وكيلة الوزارة فتح باب تقديم التظلمات أمام موظفي الوزارة الراغبين في تقديم تظلماتهم عن تقييم الكفاءة لعام 2018 لعدم حصولهم على مكافأة الاعمال الممتازة أو الترقية بالاختيار وتقديمها إلى ادارة الشؤون القانونية.