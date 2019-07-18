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«المهندسين» لتوسعة المداخل والمخارج


أشاد أمين سر جمعية المهندسين الكويتية فهد ارديني العتيبي بالتوجهات الحكومية للاستفادة من فترة الصيف للاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة وخاصة على الصعيد التنموي، داعيا الى ضرورة أن تستفيد الجهات التنفيذية والمعنية بتطوير الطرق واصلاحها من انخفاض نسبة الازدحامات خلال موسم السفر. وأوضح العتيبي، إننا ومن خلال المتابعة اللصيقة لعدد من نقاط الازدحامات على الطرق السريعة والفرعية لمسنا حاجة ماسة الى تطوير مجموعة من المداخل والمخارج سواء في المناطق الداخلية والخارجية، لافتا الى وجود امكانية فنية لتوسيع وتطوير مداخل ومخارج منطقة الشويخ الصناعية على الدائري الرابع مقابل المشاتل وكذلك مخرج الشويخ الصناعية باتجاه طريق المطار.


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