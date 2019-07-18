وطن النهار

واصل رجال الادارة العامة للجمارك التصدي لمحاولات تهريب المواد المحظورة، حيث احبط رجال ميناء الشويخ تهريب نحو 6 ملايين حبة تنباك والتي أكدت وزارة الصحة ممثلة في ادارة الصحة المهنية انها محظورة.

وفي التفاصيل ان رجال ميناء الشويخ اشتبهوا في حاويتين وصلتا قبل اشهر الى المستودعات الجمركية وحاولت الشركة المستوردة اعادة تصديرها بعد ان فشلت على الأرجح في محاولات تهريبها الى داخل البلاد، وتنفيذا لقانون الجمارك، تم فتح الحاويتين الاولى 40 قدم والثانية 20 قدم ليتبين انهما تحتويان على نحو 5 ملايين و700 الف حبة تنباك، مضيفا ان الشركة التي جلبت المواد المحظورة دونت في البيان الجمركي ما يفيد باحتواء الحاوية على مشتقات تبغ. ومن جهته ثمن مدير ادارة جمارك المواني الشمالية صالح مصلح الحربي يقظة رجال جمرك الشويخ، مشيرا الى ان التشدد في التفتيش دفع المستورد الى تجنب استلام الحاوية ومحاولة اعادة تصديرها مجددا ليتم ضبط الشحنة المحظورة.

