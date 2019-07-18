وطن النهار

قضت محكمة الاسرة برفض دعوى مواطن باسقاط حضانة ابنائهما من طليقته بحجة سفرها الدائم وخروجها المتكرر من المنزل وتردي حالتهما الصحية والدراسية، بعدما اثبت دفاع «الطليقة» خلاف ذلك.

وتتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي «الطليق» ووالدته اقام دعواه وطالب باسقاط حضانة طليقته لولديهما وضمهما الى والدته، مدعيا أن طليقته اهملت المحضونين وانها غير امينة عليهما لكثرة سفرها وخروجها من المنزل وتردت صحتهما وتحصيلهما الدراسي.

وأمام المحكمة حضر المحامي زيد الخباز عن الطليقة واكد للمحكمة ان موكلته ام مثالية لابنائها، مقدما المستندات التي تفيد بذلك وهي حركة دخول وخروج موكلته والتي اثبتت بانها قامت بزيارة قصيرة الى أحد الدول العربية وتركت الولدين لدى ابيهم «الطليق»، كما قدم الخباز الشهادات الدراسية للولدين والتي تثبت تفوقهما دراسيا، وايضاً الكرت الصحي لولديهما لمتابعة حالتهما الصحية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعيان «الطليق ووالدته» لم يثبتا اهمال المدعي عليها «الطليقة» للمحضونين او تردي صحتهما وتحصيلهما الدراسي، ولا يكفي لاثبات شيء من ذلك مجرد بطاقة متابعة لاحد الولدين من مستشفى قد تكون لمجرد مراجعة بسيطة، او سفر «الطليقة» لمدة قصيرة وتركت الولدين.

