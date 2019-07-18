وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس مواطن 15 سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والقضاء مجددا ببراءته مما اسند اليه.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الاتجار وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وذلك وفقا لما ورد في تقرير ضابط الواقعة من تواجد المواطن مع شخص اخر «تاجر مخدرات» المأذون بضبطه وتفتيشه دون عمله بانه يتاجر في المخدرات.

وعليه مثل المواطن امام محكمة الجنايات وصدر حكم بحبسه 15 سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والتعاطي.

وامام الاستئناف حضر المحامي جراح العنزي عن المتهم ودفع بانتفاء صلة موكله بالواقعة، وبطلان القبض والتفتيش الحاصل على موكله وما لحقه من اجراءات لانعدام مبررات ودواعي الاستيقاف، مبينا ان ضابط الواقعة تجاوز اختصاصه وذلك لما قام به في التوسع في تنفيذ اذن النيابة العامة الصادر بحق شخص اخر، وفقا لما جاءت به احكام التمييز.

واخيرا دفع العنزي بانتفاء اركان جريمة حيازة واحراز المواد والمؤثرات العقلية او الاتجار بها، مطالبا بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا ببراءة موكله مما اسند اليه من

اتهام.

