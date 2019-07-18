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دي كابريو يُنفق بحرص!


فيينا - «د. ب. أ»: يحاول نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو التعامل مع أموره المالية بحرص. وقال النجم الأميركي في تصريحات لصحيفة «كرونه» النمساوية الصادرة أمس: «أحاول ألا أفرط كثيراً في الإنفاق.. أحاول التركيز على الأمور البسيطة في الحياة وجعل الأمور جيدة».
وذكر دي كابريو (44 عاماً) أنه يعي دائماً أن الاستقرار المالي يضمن له أيضاً حرية الاختيار الفني، وقال: «لذلك أتعامل بحرص (مع الأمور المالية)»، موضحاً أنه من المهم للغاية في هوليوود أن تكون موجوداً في الوقت المناسب في المكان المناسب، وواصل: «هناك أوقات تكون فيها بالغ الشهرة، وهناك أوقات تكون فيها أقل شهرة.. هنا يجب أن تتجاوز هذه المرحلة».


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