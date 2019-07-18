آخر النهار

شارك مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في إنتاج مسرحية استعراضية بعنوان «مدن لا مرئية» Invisible Cities، مقتبسة من رواية الإيطالي إيتالو كالفينو (1923-1985)، وقد قُدمت ضمن فعاليات مهرجان مانشستر العالمي 2019 Manchester International Festival خلال شهر يوليو الحالي، وهو المهرجان الذي انطلقت جولته الأولى عام 2007 ويقام مرة كل سنتين، ويُعتبر من أبرز المهرجانات في المملكة المتحدة، متميزاً بتقديم الأعمال الفنية الجديدة التي تعرض لأول مرة ويشهدها عدد كبير من النقاد المتخصصين، والذي قدّم منذ بدء دورته الأولى أكثر من 140 عملاً رئيساً، كما انطلقت منه العديد من الأعمال الناجحة إلى أكثر من 20 دولة حول العالم.

تقوم أحداث المسرحية على لقاء مفترض في القرن الثالث عشر الميلادي ما بين الرحّالة الإيطالي ماركو بولو (1254-1324) والإمبراطور المنغولي قبلاي خان (1215-1294)، والذي حكم أكبر إمبراطورية في تاريخ البشرية، وشكّلت ثلث يابسة الكرة الأرضية آنذاك، وهي الإمبراطورية التي تفتت في يومنا الحاضر إلى أكثر من 22 دولة. ويطرح العمل بمعالجة درامية للكاتبة البريطانية لوليتا شاكرابارتي Lolita Chakrabarti أسئلة فلسفية حول الماضي والحاضر والمستقبل وفق الأحداث المتخيلة في إطارٍ عصري باهر يتكئ على عناصر المسرح من ديكور وإضاءة وشخوصٍ ورقصاتٍ تعبيرية وأزياء وموسيقى تدعِّم الحدث بتناغم تام في قالب فني جديد.

وعن مشاركة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في هذا العمل أشار السيد فيصل خاجة مدير عام المركز إلى أهمية وثراء تجربة المشاركة بمثل هذا النوع من الأعمال، لما تتيحه من فرصة للاستفادة من التجارب العالمية بمختلف المجالات الفنية والإدارية، كما أشار إلى أن هذا النوع من الأعمال يطرح أفكاراً إنسانية فلسفية جريئة لا تقتصر على محيط جغرافي أو زمني محدد، ومن شأنها تنشيط وإثراء وعي الفنانين والجماهير على حد سواء، مع تحفيز المبدعين على تناول أفكار أكثر عمقاً في أعمالهم الإبداعية؛ مشيراً في الوقت ذاته إلى سعادته بأن يكون للكويت وجود في خريطة المهرجانات الفنية العالمية ذات الأهمية. كما أشار خاجة إلى أن هذا العمل سيُعرّب ويُطوّر لكي يُقدّم في المستقبل القريب في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بشراكة متجددة مع شركة 59Productions الرائدة عالمياً، والتي اسهمت في إنتاج العديد من الأعمال التي قدمها المركز مثل «مذكرات بحّار» و«أبيض وأسود» و«استعراض أعمال عبدالكريم عبدالقادر» وغيرها.

ومن جهتها، أعربت رهام السامرائي مديرة الإنتاج المبتكر في المركز عن سعادتها بالتجربة وحماسها لعرض العمل في الكويت بعد حضورها العرض الأول في مانشستر، لا سيما أنها كانت تتطلع منذ البداية لتجارب الإنتاج المشتركة. وترى السامرائي في «مدن لا مرئية» تجربة جديدة ومغايرة كونها تجمع بين النخبوي والجماهيري بوسائل عرض بصرية عصرية يصعب حصرها بإطار محدد، بالإضافة إلى الرقصات التعبيرية التي يؤديها أكثر من عشرين عنصرًا من الفنانين المنتسبين لمجموعة رامبير Rambert Dance Company، واحدة من أهم وأشهر الشركات الفنية في العالم، وهي رقصات صمّمها البلجيكي مغربي الأصل سيدي العربي الشرقاوي Sidi Larbi Cherkaoui الحائز العديد من الجوائز العالمية، وبإخراج المخرج المميز ليو وارنر Leo Warner، الذي سبق للمركز التعاون معه في العديد من الأعمال السابقة. يذكر أن العمل إنتاج مشترك من 7 جهات ثقافية فنية من دول مختلفة وهي: مهرجان مانشستر العالمي، شركة 59Productions، مجموعة رامبير، مسرح Sadlers Wells، مهرجان بريسبين الأسترالي، مهرجان New Vision في هونغ كونغ، SMG Live، والمنتج Karl Sydow، بالإضافة إلى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

