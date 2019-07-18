آخر النهار

قال سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات: «إننا كنا على قدر الثقة التي أولانا إياها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وهذه الثقة تؤكد على الريادة السعودية لسوق الحفلات الغنائية والسياسة الناجحة لإدارة هذه الحفلات». موجه شكره لجميع المطربين الذين يتعاونون ويشاركون معهم في نجاح الحفلات التي تنظمها روتانا، إضافة للفرق الموسيقية والإعلام التقليدي والإعلام الجديد «السوشيال ميديا»، مبينا أن هؤلاء كانوا عوناً وسنداً لهم، وهم الذين يعبرون عن صدقية واحترافية روتانا ودقتها في التنظيم المتقن، وقال سالم إن نجاح حفلة «فنان العرب» محمد عبده والفنان فارس مهدي على مسرح طلال مداح -رحمه الله-، تعني الاستمرارية ومواكبة الطفرة الفنية الترفيهية في المملكة، والتي جعلتنا نضاعف جهودنا متأملين في فصل جديد ونجاح آخر، يضاف إلى نجاحاتنا السابقة والتي يشيد فيها كل من حضر كافة الحفلات.