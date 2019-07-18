آخر النهار

كشف الفنان علي عبدالستار عن مشاركته في مهرجان صلالة الدولي والذي انطلقت فعالياته في سلطنة عمان، وقال عبدالستار إنه سيتواجد في مسقط للمشاركة في فعاليات المهرجان سواء من خلال الحفلات، أو من خلال المقابلات التلفزيونية مع تلفزيون سلطنة عمان، وسيشهد مسرح المروج يوم 31 يوليو الحالي أمسية موسيقية يقدم من خلالها باقة من أجمل أعماله الفنية لجمهور المهرجان. وأضاف قائلاً: مهرجان صلالة من أهم المهرجانات العربية لأنه يستقطب نجوم الفن في الخليج والوطن العربي ناهيك عن المناخ والطقس الجميل والطبيعة الخلابة التي تمنح المشاركين الحافز الأكبر للحضور والمشاركة.

