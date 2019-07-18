آخر النهار

قال مسؤولون أميركيون إنهم يعتقدون أن الممثل تشارلز ليفين، الذي شارك في مسلسل «ساينفيلد» توفي بعدما علقت سيارته في طريق ناءٍ في ولاية أوريغون في شمال غرب الولايات المتحدة.

وقالت هيئة «غراند باس للسلامة العامة» إن عناصر الشرطة وعمال الإنقاذ بحثوا لأيام عن ليفين البالغ 70 عاماً والذي شوهدت سيارته السبت عالقة قبالة طريق «وعر جداً» من قبل أحد السكان.

وقد عُثر على جثمان شخص بعد ساعات من البحث في منطقة مجاورة شديدة الانحدار ووعرة. أعلنت شركة «نتفليكس» لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء أنها قررت حذف مشهد مؤلم مثير... وقالت الهيئة في بيان الأحد «بناء على المعطيات، هناك احتمال كبير بأن يكون هذا الجثمان لتشارلز ليفين».

