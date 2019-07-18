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أحد الوجوه البارزة على شاشة الدراما الكويتية والخليجية.. وأحد نجوم المسرح الكويتي في العقدين الماضيين.

فنان بدرجة أستاذ.. يجمع بين الموهبة والتدريس حيث يشغل حاليًا مقعد رئيس قسم التمثيل والإخراح في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وفي دردشة معه لـ «النهار» عبر الفنان د. فهد عبدالمحسن عن سعادته بردود فعل الجمهور التي مازالت تصله إلى اليوم حول عمليه اللذين قدمهما في موسم رمضان وهما: «لا موسيقى في الأحمدي» مع المخرج محمد دحام الشمري ومسلسل «موضي قطعة من ذهب» للمخرج منير الزعبي.

وأضاف: الحمد لله.. سعيد جداً بالنجاح الذي حققه المسلسلان.. وإلى اليوم تصلنا ردود فعل طيبة جدًا ليس من الكويت فقط بل من الخليج ودول عربية. ويكفي فوز المسلسلين في أكثر من استفتاء جماهيري.

حول تعاونه مع دحام الشمري قال: هذا خامس تعاون معه.. وهو مخرج مبدع أثبت جدارته ومكانته في الدراما الخليجية عمومًا.. ونجح في تقديم توثيق بصري مهم لتاريخ الكويت وتحولاتها خلال مائة عام وهو ما يظهر ايضًا في مسلسل «لا موسيقى في الأحمدي».

وتابع العبد المحسن: العمل مع دحام ليس سهلًا لأنه شديد التدقيق في التفاصيل وفي كل مرة أعمل معه أشعر كأنها المرة الأولى. وهو لا يرضى بأي أداء من الممثل بل يدفعه لاكتشاف مناطق خاصة جدًا في الشخصية لذلك ستجد أبطال العمل مثل الفنان القدير جاسم النبهان أو عبد المحسن النمر مختلفين عن مشاركتهم في أي عمل آخر. وبالطبع أشكره على المساحة والثقة التي يمنحها لي في أعماله.

أما بالنسبة إلى تجربته في «موضي قطعة من ذهب» قال: التجربة كانت مختلفة جدًا والجمهور أعجب بالعمل واختاره الكثيرون الأفضل في رمضان.. وسعدت بالمشاركة فيه مع الفنان القدير داود حسين وبقية الزملاء بإدارة مخرج مبدع ومتميز في الدراما الخليجية هو منير الزعبي.

عن الفارق بين الدورين قال العبدالمحسن: الفترة الزمنية في العملين مختلفة.. لأن «لا موسيقى» يعود تقريبًا إلى قرن مضى.. ويركز على تحولات الأماكن وليس الشخصيات فقط.. لكن في كلا العملين هناك تركيز على مفهوم الأسرة وعلاقات الزواج والأولاد والتمييز بين الذكور والإناث.. والثراء والفقر.. والمشاعر الرومانسية المكبوتة.. وبالنسبة لي شخصية «خليفة» صديق «جمال» في المسلسل تختلف جذريًا عن شخصية «حمد» في «لا موسيقى». مع الأخذ في الاعتبار صعوبة الدورين بسبب التحولات العمرية.

ردًا على سؤال حول كيفية اختيار الدور أجاب: بالنسبة لي كأستاذ في مجال التمثيل لا أقبل أي دور إلا إذا كان يمثل قيمة فنية بغض النظر عن مساحته.. فالمسألة لا تتعلق بالشهرة بل بترك بصمة من خلال الدور.. لأن هذا هو ما يبقى.. ولاشك أن وجود فريق عمل مميز يكون عامل مساعد في الاختيار. والحمد لله راض عن معظم الأدوار التي قدمتها سواء على شاشة التلفزيون أو على خشبة المسرح. حول مدى رضاه عن مستوى كتابة الدراما حاليًا قال: هناك مجموعة كبيرة من الكتاب المميزين في الكويت حاليًا.. وهذا أمر يفرح.. ويؤكد جدارة ومكانة الدراما الكويتية.. فلدينا الكاتبة منى الشمري الحائزة على جائزة الدولة في الآداب والتي كتبت برهافة عالية مسلسل «لا موسيقى في الأحمدي».. وكذلك حمد الرومي الذي أثبت حضوره في السنوات الماضية وأتحفنا بمسلسل «موضي» وهو من أفضل السيناريوات التي قرأتها في الفترة الماضية.

عن تأثر مستوى الدراما باتجاه البعض للتصوير في دول خليجية أخرى قال د. فهد العبدالمحسن: من الطبيعي أنه دول الخليج عموما تطورت في كافة المجالات بما فيها الدراما.. وزادت قنوات العرض.. وزادت أعداد المشتغلين في الدراما سواء أمام أو خلف الكاميرا.. وأصبح هناك سوق مزدهر ليس في رمضان فقط.. ولم يعد الأمر مقتصرًا على اسم أو اسمين.. وهذه المنافسة صحية وضرورية.. لكن مازالت الدراما الكويتية في الصدارة.. والدليل أن معظم الزملاء من فناني الخليج يحرصون على التواجد فيها ويعتبرونها بوابة النجاح الحقيقية بالنسبة لهم.

بالنسبة للوجه الآخر للفنان فهد عبدالمحسن كأستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج.. قال: حاليًا في فترة الإجارة الصيفية ونستعد لانطلاق موسم دراسي جديد.. وأسعى للاستفادة من خبرات كبار المسرحيين العرب في مشاريع التخرج الخاصة بطلابنا وهو ما كان يحدث في سنوات ماضية ثم توقف.

وفي الختام أكد العبدالمحسن على مكانة ودور المعهد العالي للفنون المسرحية طوال عقود من الزمان في رفد الحركة المسرحية والفنية بمئات المبدعين في مختلف المجالات.

