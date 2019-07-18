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وقع الأزرق في المجموعة الثانية الصعبة إلى جانب منتخبات أستراليا والأردن وتايوان ونيبال بعد سحب قرعة الدور الثاني للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 أمس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وسيبدأ الأزرق مشواره في التصفيات يوم 5 سبتمبر المقبل بمواجهة نيبال خارج أرضه، ثم يستضيف أستراليا بعد 5 أيام، ويحل في 10 أكتوبر ضيفاً على الأردن في الجولة الثالثة، وفي 14 نوفمبر يستقبل تايوان في الجولة الرابعة. وتبدأ جولات الإياب يوم 19 نوفمبر باستضافة نيبال، ثم الرحيل لمواجهة أستراليا يوم 26 مارس من العام 2020، وبعدها بخمسة أيام استقبال الأردن في الجولة السابعة، على أن يختتم المنتخب مبارياته بلقاء تايوان خارج أرضه يوم 9 يونيو من العام المقبل.

ووزع الاتحاد الآسيوي المنتخبات الـ 40 المتأهلة إلى 5 مستويات بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمنتخبات الذي صدر في 14 يونيو، وتسبب تصنيف الأزرق ضمن المستوى الرابع إلى جانب منتخبات تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، المالديف وماليزيا، في وقوعه بهذه المجموعة الصعبة التي تضم منتخب أستراليا القوي والذي هزم الأزرق ودياً برباعية نظيفة في أكتوبر الماضي، إلى جانب المنتخب الأردني المتطور كثيراً.

كما أسفرت القرعة عن مجموعة حديدية أخرى ضمت إيران والعراق والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الصين وسورية والفلبين والمالديف وغوام، والمجموعة الرابعة كل من: السعودية وأوزبكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة، والخامسة: قطر وعمان والهند وأفغانستان وبنغلادش، والسادسة: اليابان وقرغيزستان وطاجيكستان وميانمار ومنغوليا، والسابعة: الإمارات وفيتنام وتايلند وماليزيا وأندونيسيا، فيما ضمت المجموعة الثامنة كل من: كوريا الجنوبية ولبنان وكوريا الشمالية وتركمانستان وسريلانكا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 منتخبا ) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر ، وفي المقابل فإن المنتخبات الـ24 المتبقية تنتقل الى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للتنافس على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023.

