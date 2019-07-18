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خسر الأزرق أمام فريق مايدنهيد الإنكليزي 0-1 أول من أمس في ثالث مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي في لندن، استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق في اغسطس المقبل وتصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل. جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء سجلها اللاعب داني وايتهال لفريق مايدنهيد الذي يلعب في الدرجة الخامسة للدوري الإنكليزي، وهو نادي شبه محترف وعضو في رابطة الوطنية وتأسس عام 1870. وكان الأزرق فاز في مباراتيه السابقتين على فريقي مارلو وهنغرفود 3-2 و1-0 على التوالي.

وبحسب تصريحات سابقة للمدرب الكرواتي روميو يوزاك فإن المباريات الثلاث كانت لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين والتركيز على مستوى اللياقة البدينية، على ان يدخل الفريق اليوم في المرحلة الثانية من المعسكر والتي سيتم التركيز فيها على الجانب الفني والتكتيكي بشكل أكبر من أجل الوصول إلى التشكيل المناسب لخوض بطولة غرب آسيا التي ستقام في العراق خلال الفترة من 2 إلى 14 أغسطس المقبل.

