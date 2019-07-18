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أكد الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم أن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين تشكل محطة مهمة من محطات التنافس الكروي المثير الذي يصب في خانة الارتقاء بمخرجات كرة القدم الآسيوية وتعزيز نجاحاتها في الآونة الأخيرة.

وأشار رئيس الإتحاد الآسيوي في تصريح صحافي بمناسبة سحب القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور امس أن التصفيات تعد بمثابة مرحلة تجديد متنامية في مسيرة الكرة الآسيوية على ضوء آلية دمج تصفيات كأس العالم وكأس آسيا والتي أثبتت جدواها الفنية في النسخة الماضية من التصفيات من خلال إتاحة المجال أمام كافة المنتخبات الآسيوية للمشاركة في التصفيات عبر دوريها الأول والثاني بما يصب في خانة الجهود المبذولة لتطوير اللعبة في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.

وبما يوسع قاعدة المتابعة الجماهيرية للمباريات وينمي المزايا التسويقية للمسابقات القارية. وأكد الشيخ سلمان أهمية الاستعداد الأمثل للمنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لما تمثله من خصوصية تتجسد في إقامة الحدث العالمي الكبير في القارة الآسيوية وتنظيم البطولة القارية في أكبر بلدان آسيا وهو الأمر الذي يشكل دافعا كبيرا لجميع المنتخبات من أجل بلوغ النهائيات ونيل شرف التواجد في المحفلين العالمي والقاري.

وأبدى بن ابراهيم تفاؤله بأن تحفل التصفيات المقبلة بالقوة والإثارة.

وأن تواكب شغف الجماهير الآسيوية بمتابعة مباريات جيدة المستوى تعكس الصورة الزاهية عن كرة القدم الآسيوية وما تمتلكه منتخباتها من إمكانات فنية ومواهب كروية متميزة ورغبة كبيرة بخوض منافسات التصفيات بكل عزيمة وإصرار.

